    नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान की तारीख पर आज लग सकती है आखिरी मुहर, रनवे ट्रायल सफल; अब लाइसेंस की बारी

    By Arpit Tripathi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:46 PM (IST)

    नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों की शुरुआत की तारीख पर आज अंतिम निर्णय होने की संभावना है। रनवे का परीक्षण सफलतापूर्वक हो चुका है, और अब लाइसेंस मिलने का इंतजार है। लाइसेंस मिलने के बाद उड़ानों की तारीख की घोषणा की जाएगी, जिससे नोएडा और आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ान कब से शुरू होगी इसको लेकर बृहस्पतिवार को आखिरी मुहर लग सकती है। बृहस्पतिवार को उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार एयरपोर्ट साइट पर अधिकारियों के साथ समीक्षा कर तैयारियों का जयजा लेंगे।

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नायल) के सीईओ आरके सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को एयरपोर्ट साइट पर दोपहर तीन बजे अपर मुख्य सचिव निरीक्षण कर बैठक करेंगे। बैठक में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागरिक सुरक्षा उड्डयन ब्यूरो (बकास) के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

    तब एयरोड्रम लाइसेंस का रास्ता खुलेगा

    एयरपोर्ट साइट पर विमानों की उड़ान से पहले तैयारियों पर होने जा रही यह बैठक काफी अहम होगी, इसकी समीक्षा के बाद ही एयरोड्रम लाइसेंस का रास्ता खुलेगा। मालूम हो कि नोएडा एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

    पिछले दो दिन से लगातार एयरपोर्ट पर सुरक्षा उपकरण समेत अन्य संसाधनों की जांच की जा रही है। पिछले दिनों रनवे पर विमान उतारने का ट्रायल भी हो चुका है। साथ ही टर्मिनल पर भी यात्री सुरक्षा को देखते हुए चेक-इन से लेकर बोर्डिंग तक का ट्रायल कर तैयारियां परखी जा चुकी हैं।

    30 दिन पहले शुरू होगी टिकट बुकिंग सेवा

    उड़ान शुरू होने से 30 दिन पहले आइटा की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग सेवा शुरू हो जाएगी। हालांकि यह समय-सीमा एयरोड्रम लाइसेंस पर निर्भर करती है। इसके बाद ही यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एयरपोर्ट पर पहले घरेलू व कार्गो फ्लाइट ही शुरू होगी।

    यह भी पढ़ें- नोएडा एयरपोर्ट को मिलेगी 24 घंटे निर्बाध बिजली, अतिरिक्त लाइन बिछाने के निर्देश 