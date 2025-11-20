Noida International Airport से यूपी के 10 जिलों के लिए मिलेगी सीधी बस सेवा, YIAPL और UPSRTC में हुआ समझौता

इस समझौते के तहत एयरपोर्ट से मथुरा, वृंदावन, आगरा, हाथरस और अलीगढ़ के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। यह सेवा एयरपोर्ट के संचालन शुरू होने के साथ ही यात्रियों को सुगम परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम होगी।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से प्रदेश के प्रमुख जिलों को जोड़ने के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बीच समझौता हो गया है।

इस कदम से एयरपोर्ट को प्रदेश के सांस्कृतिक और व्यावसायिक महत्व वाले शहरों से सीधे जोड़ा जा सकेगा, ताकि यात्रियों को अंतिम-मील कनेक्टिविटी के लिए निजी वाहनों या महंगी टैक्सी सेवाओं पर निर्भर न रहना पड़े।

भविष्य में कई और जिलों तक बढ़ेगा नेटवर्क

एयरपोर्ट प्रबंधन और परिवहन विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में इस सेवा का विस्तार बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हापुड़, मुरादाबाद जैसे जिलों तक किया जाएगा। योजना के अगले चरण में इन रूटों के लिए बस स्टॉप, और समय-सारिणी तय की जाएगी। इस कदम से प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों तक एयरपोर्ट की पहुंच को आसान बनाने में मदद मिलेगी।