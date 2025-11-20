Language
    Noida International Airport से यूपी के 10 जिलों के लिए मिलेगी सीधी बस सेवा, YIAPL और UPSRTC में हुआ समझौता

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:05 PM (IST)

    नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के लिए सीधी बस सेवा शुरू होगी। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बीच समझौता हुआ है। UPSRTC आगरा, मथुरा, अलीगढ़ समेत कई जिलों के लिए बसें चलाएगा। इससे यात्रियों को हवाई अड्डे तक पहुंचने में सुविधा होगी। 

    UPSRTC और YIAPL में हुआ समझौता।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से प्रदेश के प्रमुख जिलों को जोड़ने के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बीच समझौता हो गया है।

    इस समझौते के तहत एयरपोर्ट से मथुरा, वृंदावन, आगरा, हाथरस और अलीगढ़ के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। यह सेवा एयरपोर्ट के संचालन शुरू होने के साथ ही यात्रियों को सुगम परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम होगी।

    इस कदम से एयरपोर्ट को प्रदेश के सांस्कृतिक और व्यावसायिक महत्व वाले शहरों से सीधे जोड़ा जा सकेगा, ताकि यात्रियों को अंतिम-मील कनेक्टिविटी के लिए निजी वाहनों या महंगी टैक्सी सेवाओं पर निर्भर न रहना पड़े।

    भविष्य में कई और जिलों तक बढ़ेगा नेटवर्क

    एयरपोर्ट प्रबंधन और परिवहन विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में इस सेवा का विस्तार बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हापुड़, मुरादाबाद जैसे जिलों तक किया जाएगा। योजना के अगले चरण में इन रूटों के लिए बस स्टॉप, और समय-सारिणी तय की जाएगी। इस कदम से प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों तक एयरपोर्ट की पहुंच को आसान बनाने में मदद मिलेगी। 

    यात्रियों के लिए यह सेवा क्यों है खास?

    • मथुरा-वृंदावन-आगरा से सीधी कनेक्टिविटी → धार्मिक और विदेशी पर्यटकों की बल्ले-बल्ले
    • अलीगढ़-हाथरस के छात्रों और बिजनेसमैन को सस्ता और तेज विकल्प
    • जेवर एयरपोर्ट के लिए सबसे किफायती रोड कनेक्शन
    • महंगी कैब और ट्रैफिक की टेंशन से छुटकारा