जेवर एयरपोर्ट का काम पूरा, 27 नवंबर को नोएडा आ रहे हैं CM योगी; उद्घाटन की तारीख होगी तय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को नोएडा आकर जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। उम्मीद है कि इस दौरे में एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख तय हो जाएगी। जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। करीब एक माह में मुख्यमंत्री का एयरपोर्ट का यह दूसरा दौरा होगा। पूर्व में निरीक्षण के दौरान दिए गए दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी ने एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच मंगलवार को पूरी कर दी है।
इसकी रिपोर्ट महानिदेशालय नागर विमानन डीजीसीए को भेजी जाएगी। डीजीसीए से एयरो ड्रोम लाइसेंस होते ही पीएम कार्यालय से एयरपोर्ट के उद्घाटन की तिथि तय कर दी जाएगी। पंद्रह दिसंबर या उससे पहले की उद्घाटन की तिथि घोषित होने की संभावना है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हो चुका है। महानिदेशालय नागर विमानन की टीम एयरपोर्ट का अंतिम रूप से निरीक्षण कर चुकी है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी ने सोमवार और मंगलवार को एयरपोर्ट का निरीक्षण कर सुरक्षा उपायों की जांच की है।
सुरक्षा ब्यूरो के नोएडा एयरपोर्ट की जांच को अंतिम बताया जा रहा है। इसके बाद नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो अपनी रिपोर्ट डीजीसीए को सौंप देगा। इसी माह एयरपोर्ट को एयरो ड्रोम लाइसेंस मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर में एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद कार्य को जल्द पूरा करने के साथ ही एयरपोर्ट को संचालन के लिए जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. एयरपोर्ट के शेष कार्यों को पूरा कराने में जुटी थी।
मुख्यमंत्री 27 नवंबर को नोएडा दौरे के दौरान एयरपोर्ट का भी निरीक्षण करने जाएंगे। अधिकारियों को इसके बारे में दिशा निर्देश मिलने के बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है।
