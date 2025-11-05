Language
    नोएडा एयरपोर्ट तैयार, रनवे 28 पर उतरेंगे AAI के विमान; इस दिन जारी होंगे लाइसेंस

    By Arvind Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:28 AM (IST)

    नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे 28 के लिए कैलिब्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमान ने रनवे पर लैंडिंग की और आईएलएस प्रणाली का परीक्षण किया गया। सभी उपकरण ठीक पाए गए हैं और रिपोर्ट डीजीसीए को भेजी जाएगी, जिसके बाद हवाई अड्डे को उड़ान संचालन के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि हवाई अड्डे से उड़ानें जल्द ही शुरू हो जाएंगी।

    नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे 28 के लिए कैलिब्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैलिब्रेशन प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का एक विमान रनवे 28 पर सफलतापूर्वक उतरा। रनवे 28 के इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) की भी जांच की गई। सभी उपकरण ठीक पाए गए। हवाई अड्डे का नेविगेशन और संचार सिस्टम भी पूरी तरह से काम कर रहा था।

    कैलिब्रेशन रिपोर्ट नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को भेजी जाएगी। इसके आधार पर डीजीसीए हवाई अड्डे को उड़ान संचालन फिर से शुरू करने के लिए एयरोड्रम लाइसेंस जारी करेगा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भी मंगलवार को परीक्षण का अंतिम चरण पूरा कर लिया।

    पिछले सप्ताह हवाई अड्डे की नेविगेशन और कैलिब्रेशन प्रक्रिया के लिए गुरुवार और शुक्रवार को निर्धारित किया गया था, लेकिन गुरुवार को खराब मौसम के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। शुक्रवार को दिल्ली से एएआई का एक विमान नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 10 पर सफलतापूर्वक उतरा। रनवे 28 के आईएलएस परीक्षण के लिए मंगलवार का दिन चुना गया।

    दिल्ली से उड़ान भरकर सुबह 10:26 बजे नोएडा हवाई अड्डे के रनवे 28 पर सफलतापूर्वक उतरने वाले एएआई विमान ने लोकलाइज़र और ग्लाइड पाथ सिस्टम का कैलिब्रेशन किया। इस परीक्षण के दौरान, नेविगेशन और संचार प्रणालियों ने सफलतापूर्वक काम किया।

    पहली कैलिब्रेशन परीक्षण उड़ान की तरह, निगरानी प्रणाली, वायु यातायात संचलन स्वचालन प्रणाली, संचार प्रणाली और नेविगेशन प्रणाली का परीक्षण किया गया और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के मानकों के अनुसार डेटा एकत्र किया गया। रिपोर्ट नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को भेजी जाएगी।

    रिपोर्ट की समीक्षा के बाद, DGCA हवाई अड्डे को एक हवाई अड्डा लाइसेंस जारी करेगा। लाइसेंस इसी महीने जारी होने की उम्मीद है, जिससे उड़ान संचालन फिर से शुरू हो सकेगा। हालाँकि, घरेलू और मालवाहक उड़ानें दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद है। शुरुआत में, हवाई अड्डे से दिन के समय उड़ानें संचालित होंगी। उपकरणों के परीक्षण और परिचालन प्रक्रियाओं के सामान्य होने के बाद, रात्रिकालीन उड़ानें भी शुरू हो जाएँगी।

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि रनवे 28 के लिए आईएलएस के सफल कैलिब्रेशन के साथ ही प्रक्रिया पूरी हो गई है। मंगलवार को हुई कैलिब्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह सफल रही। उम्मीद है कि डीजीसीए जल्द ही हवाई अड्डे का लाइसेंस जारी कर देगा।