Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा एयरपोर्ट से केबिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, इंजीनियर समेत चार दबोचे

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:16 PM (IST)

    नोएडा एयरपोर्ट पर केबिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक इंजीनियर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह एयरपोर्ट के निर्माण ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ईकोटेक एक कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में केबल चोर। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाताा, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक एक कोतवाली पुलिस ने जेवर स्थित नोएडा एयरपोर्ट से एल्युमीनियम केबल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से एल्युमीनियम केबल के सात बंडल बरामद किए हैं। जिसकी कीमत 15 लाख रुपये के करीब आंकी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में लगे साइट इंजीनियर से मिलीभगत कर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से फर्जी नंबर प्लैट लगा कैंटर व एक कार भी बरामद की है।

    आरोपितों की पहचान एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में लगी टर्मिनल बिल्डिंग टाटा कंपनी के साइट इंजीनियर जिला अलीगढ़ थाना टप्पल गांव लालपुर निवासी शिवम शर्मा, जिला सिद्धार्थनगर थाना डुमरियागंज गांव टिकरिया निवासी इरशाद, सिराज व इजहार उर्फ सोनू के रूप में हुई है।

    इजहार मौजूद समय में दिल्ली थाना शंभापुर सोनिया विहार में रह रहा था । वह कबाड़ी का काम करता है। एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि ईकोटेक एक कोतवाली पुलिस जीबीयू चौराहे के समीप चेकिंग कर रही थी। तभी कैंटर में कुछ लोग आते दिखाई दिए। जिसमें एल्युमीनियम का केबल लदा था।

    पुलिस ने जब इस बाबत पूछताछ की तो आरोपित सकपका गए। सख्ती से पूछताछ करने पर पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि केबल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर से चोरी करके लाए हैं। जिसमें नोएडा एयरपोर्ट का कर्मचारी भी शामिल है।