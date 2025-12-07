Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा एयरपोर्ट पर पीएम की रैली के लिए तैयारियां तेज, BSNL ने हॉटलाइन और हाईस्पीड इंटरनेट पर शुरू किया काम

    By Manoj Kumar Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    नोएडा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की संभावित रैली के लिए बीएसएनएल हॉटलाइन और हाईस्पीड इंटरनेट जैसी संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। एयरपो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम करती बीएसएनएल की टीम।

    जागरण संवाददाता जेवर। नोएडा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की संभावित रैली को देखते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड ने भी अपनी सेवाएं देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर बीएसएनएल को हॉट लाइन सुविधा उपलब्ध करानी होती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रोटोकाल के अनुसार उन्हें तीन हॉट लाइन दी जाती हैं। जिससे सभी संचार सुविधाएं फेल होने पर भी प्रधानमंत्री का संपर्क पीएमओ और अतिमहत्वपूर्ण जगहों से बना रहे। जनसभा के दौरान जनसभा स्थल पर हाईस्पीड इंटरनेट की भी आवश्यकता होती है जिसके लिए बीएसएनएल 350 एमबीपीएस से अधिक गति की इंटरनेट सुविधा देने के लिए तेजी से काम कर रहा है।

    तारीख तय होने का इंतजार

    जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट के उद्धाटन और व्यवसायिक उड़ाने के संचालन के लिए एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस और प्रधानमंत्री कार्यालय से उद्घाटन की तारीख तय होनी है। प्रधानमंत्री की संभावित रैली को देखते हुए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी ने जनसभा स्थल पर जर्मन हैंगर लगाने के साथ कुर्सी सोफे और मैट बिछाते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

    इसके साथ ही एयरपोर्ट पर संचार की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने भी हॉट लाइन और हाईस्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री के उद्धाटन कार्यक्रम के दौरान मीडिया और विशेष सुरक्षा बल (एसपीजी) की गाइडलाइन के अनुसार अन्य जगहों पर हाईस्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना होता है।

    संभावित कार्यक्रम को देखते हुए विभाग ने 350 एमबीपीएस से अधिक गति की इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया है।