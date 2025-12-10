जेवर में उड़ान से पहले रोजगार... ट्रेनिंग पूरी होते ही युवाओं को मिली नौकरी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर युवाओं को नौकरी की उम्मीद है। स्थानीय युवाओं को नौकरी देने से पहले उन्हें एविएशन सेक्टर की जरूरतों के लिए तैयार करने के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YAPL) ने जेवर ITI में दो कोर्स करवाए हैं और 28 युवाओं को ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा, 100 युवाओं को भाषा कौशल की ट्रेनिंग दी गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सभी सुविधाएं हैं।

एयरपोर्ट के उद्घाटन में देरी से इंतजार और बढ़ गया है, वहीं स्थानीय युवाओं को भी एयरपोर्ट पर नौकरी की उम्मीद है। इसमें उन परिवारों के युवा भी शामिल हैं जिनकी जमीन एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई है। इन युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है। YAPL ने जेवर ITI में पैसेंजर हैंडलिंग और रैंप ऑपरेशन कोर्स करवाए। 28 युवाओं ने ट्रेनिंग पूरी की और 24 को नौकरी मिल गई है।

इसके अलावा, 100 युवाओं को कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन इंग्लिश, बिहेवियरल स्किल और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी गई है। युवाओं को नौकरी के काबिल बनाने के लिए ITI में रेगुलर ट्रेनिंग कोर्स करवाने का फैसला किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) और यापल के बीच देखरेख के लिए एक जॉइंट कमेटी बनाई गई है। NIAL के CEO राकेश कुमार सिंह का कहना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इकॉनमी के लिए एक नई नींव तैयार करेगा। एयरपोर्ट के पहले फेज में इससे हर साल 12 मिलियन पैसेंजर सफर करेंगे।

इसके लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत होगी। इस जरूरत को पूरा करने में लोकल युवाओं की अहम भूमिका है। यापल, NIAL और जिला प्रशासन द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल पर जमीन अधिग्रहण से प्रभावित 180 युवाओं ने रजिस्टर किया है। तीन स्पेशल रिक्रूटमेंट कैंप में तीन सौ युवाओं ने हिस्सा लिया।