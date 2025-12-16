Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दम घोंटती हवा से नोएडा बेहाल, चार दिनों से गंभीर श्रेणी में प्रदूषण; कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें

    By Swati Bhatia Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:07 PM (IST)

    नोएडा में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर बना हुआ है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। मंगलवार को नोएडा देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा, ...और पढ़ें

    Hero Image

    नोएडा शहर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा शहर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। बीते चार दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिससे आमजन की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि मंगलवार को नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर दर्ज किया गया। दिल्ली का एक्यूआइ 354 रहा, जबकि नोएडा 352 अंकों के साथ बेहद नजदीकी अंतर पर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं ग्रेटर नोएडा का एक्यूआइ 332 दर्ज किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हवा की रफ्तार थमने और तापमान गिरने से कोहरे और प्रदूषण का असर और गहरा हो गया है। मंगलवार सुबह सात बजे से ही शहर में घनी धुंध छाई रही। दृश्यता इतनी कम थी कि सड़कों पर चल रहे वाहनों की आवाजाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। कई इलाकों में सड़कें दूर तक नजर नहीं आईं, जिससे वाहन चालकों को बेहद धीमी गति से गाड़ी चलानी पड़ी। इससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई।

    सेक्टर वन की हवा सबसे खराब

    नोएडा के अलग-अलग सेक्टरों में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक रहा। सेक्टर-1 में एक्यूआइ 386 दर्ज किया गया, जो शहर में सबसे अधिक रहा। सेक्टर-125 का एक्यूआइ 377, सेक्टर-116 का 351 और सेक्टर-62 का 318 रहा। ग्रेटर नोएडा में भी हालात बेहतर नहीं रहे। नालेज पार्क-थ्री में एक्यूआइ 325 और नालेज पार्क-फाइव में 349 रिकार्ड किया गया।

    विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में तेज हवा या बारिश नहीं हुई, तो प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम है। ऐसे में प्रशासन के साथ-साथ लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को विशेष सतर्कता रखने, अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है।