दम घोंटती हवा से नोएडा बेहाल, चार दिनों से गंभीर श्रेणी में प्रदूषण; कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा शहर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। बीते चार दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिससे आमजन की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि मंगलवार को नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर दर्ज किया गया। दिल्ली का एक्यूआइ 354 रहा, जबकि नोएडा 352 अंकों के साथ बेहद नजदीकी अंतर पर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं ग्रेटर नोएडा का एक्यूआइ 332 दर्ज किया गया।

हवा की रफ्तार थमने और तापमान गिरने से कोहरे और प्रदूषण का असर और गहरा हो गया है। मंगलवार सुबह सात बजे से ही शहर में घनी धुंध छाई रही। दृश्यता इतनी कम थी कि सड़कों पर चल रहे वाहनों की आवाजाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। कई इलाकों में सड़कें दूर तक नजर नहीं आईं, जिससे वाहन चालकों को बेहद धीमी गति से गाड़ी चलानी पड़ी। इससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई।