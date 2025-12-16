Language
    थमी हवा ने कोहरा और प्रदूषण की बढ़ाई रफ्तार, जहरीली हवा से बचने के लिए बंद रखें घर की खिड़कियां

    By Chetna Rathore Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:42 PM (IST)

    नोएडा में हवा थमने से कोहरा और प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दृश्यता 450 मीटर तक कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता,नोएडा। हवा थमने से कोहरा और प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। सुबह से घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 450 मीटर रही। इससे वाहन चालकों को ड्राइव करने में दिक्कत हुई। सोमवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 443 और ग्रेटर नोएडा का 449 गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ।

    इन दिनों शहर निवासी ट्रिपल अटैक से ग्रस्त हैं। प्रदूषण कण वातावरण में घुलने के वजह से हवा जहरीली हो गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कोहरे के साथ प्रदूषित हवा की मार 17 दिसंबर तक झेलनी होगी। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा 8 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है। हवा की इतनी कम गति हवा को स्वच्छ करने में सक्षम नहीं है। इससे हवा में घुले में प्रदूषण की परतें साफ नहीं हो रही है।

    साथ ही रात और दिन के तापमान में भी गिरावट आने लगी है। अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की और न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह 6 से 9 बजे तक 50 मीटर की दृश्यता बनी रही। सुबह के 10 बजते ही धूप खिलने से दृश्यता 450 मीटर हो गई जिले में हवा की कम बने रहने से प्रदूषण भी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है।

    मौसम में आए अचानक बदलाव से अस्पतालों में सांस संबंधी लंबी बीमारियों से ग्रसित लोग तबीयत बिगड़ने के कारण इलाज लेने में इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं। एक्यूआइ जानने के बाद ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। अस्पताल में सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ने लगी है।

    वहीं 20 माले की बड़ी-बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग अपने घर के दरवाजे और खिड़की नहीं खोल रहे हैं। इससे वह स्वयं को प्रदूषित हवा से स्वयं को बचा सके। इतना ही प्रदूषण से बचाने के लिए घर में भी मास्क लगाकर या पंखा चलाकर रख रहे हैं। इससे प्रदूषण के कण घर में न रहे सकें।