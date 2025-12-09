नोएडा में दो माह बाद हवा 'ऑरेंज जोन' में, एक्यूआई में आई कमी; फिर भी वायु की गुणवत्ता खराब

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर की हवा प्रदूषित बनी हुई है। मंगलवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 285 खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। पिछले दो माह में हवा पांचवीं बार आरेंज जोन में पहुंचने पर एक्यूआइ में 50 अंक की कमी आई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंकों में कमी का असर हवा पर देखने को नहीं मिला। सुबह से ही आसमान में धुंध छाए रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदूषण और सर्दी की मार झेलने को लोग मजबूर हैं। 14 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने एक्यूआई में कुछ सुधार किया है लेकिन सड़कों पर नोएडा प्राधिकरण के वेंडर्स कर रहे फुटपाथ तैयार करने का कार्य हवा को दूषित कर रहे हैं। सेक्टर 63 में चल रहे प्राधिकरण की ओर से निर्माण कार्य से सड़क पर धूल उड़ा रहे हैं।