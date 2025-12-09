Language
    नोएडा में दो माह बाद हवा 'ऑरेंज जोन' में, एक्यूआई में आई कमी; फिर भी वायु की गुणवत्ता खराब

    By Chetna Rathore Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:13 PM (IST)

    नोएडा शहर की हवा प्रदूषित बनी हुई है। मंगलवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 285 खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। दो माह में हवा पांचवीं बार आरेंज जोन में ...और पढ़ें

    नोएडा की हवा प्रदूषित बनी हुई है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर की हवा प्रदूषित बनी हुई है। मंगलवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 285 खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। पिछले दो माह में हवा पांचवीं बार आरेंज जोन में पहुंचने पर एक्यूआइ में 50 अंक की कमी आई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंकों में कमी का असर हवा पर देखने को नहीं मिला। सुबह से ही आसमान में धुंध छाए रही।

    प्रदूषण और सर्दी की मार झेलने को लोग मजबूर हैं। 14 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने एक्यूआई में कुछ सुधार किया है लेकिन सड़कों पर नोएडा प्राधिकरण के वेंडर्स कर रहे फुटपाथ तैयार करने का कार्य हवा को दूषित कर रहे हैं। सेक्टर 63 में चल रहे प्राधिकरण की ओर से निर्माण कार्य से सड़क पर धूल उड़ा रहे हैं।

    ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करते हुए काम कर रहे हैं। ग्रीन शेड,पानी का छिड़काव जैसे कार्य के बिना ही काम किया जा रहा है।

    गिरने लगा पारा

    जिले का अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात के तापमान में अधिक गिरावट आने से रात में ठंड बढ़ गई है। दिन में निकलती धूप लोगों को ठंड से राहत दे रही है।