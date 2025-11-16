'नोएडा में हवा खराब है, चलो कहीं घुम आए'; शहरवासियों ने किया धार्मिक स्थलों की ओर रुख

स्वाति भाटिया, नोएडा। नोएडा में हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। एक्यूआई खतरनाक स्तर 422 के पार पहुंचने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, सिरदर्द, थकान और लगातार भारीपन जैसी स्थिति ने लोगों को घर में कैद कर दिया है। स्कूलों ने भी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासरूम का सहारा ले लिया है, ताकि बच्चों को प्रदूषण से बचाया जा सके। ऐसे में कुछ दिनों की शांति के लिए लोग धार्मिक स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं।

लोगों का मानना है कि जहां बाहर की हवा में घोटकर पैदा हो रही है, वहीं धार्मिक स्थलों पर जानो से कुछ पलों के अंतर्मन से मन को शांति और सात्विकता है, साथ ही कुछ दिन ही सही साफ हवा में सांस लेने का भी मौका है। दरअसल स्कूलों में ऑनलाइन मोड पर कक्षाए चल रही, इसलिए कक्षा को कहीं भी बैठकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है।