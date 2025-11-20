Noida Pollution: जुर्माने के बाद भी साफ नहीं हो पा रही हवा, देश में तीसरे नंबर पर प्रदूषित शहर रहा नोएडा
नोएडा में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर बना हुआ है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 408 दर्ज किया गया, जो देश में तीसरा सबसे खराब है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुर्माने लगाने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, और शहर में कई स्थानों पर मिट्टी के ढेर पाए गए हैं।
जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर की हवा लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, लोगों के लिए खुली हवा में सांस तक लेना मुश्किल हो रहा है। बृहस्पतिवार नोएडा में वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में 408 रहा, जो देश में तीसरे पायदान पर रिकार्ड हुआ।
वहीं ग्रेटर नोएडा प्रदूषण की स्थिति खराब रही यहां हवा का गुणवत्ता का सूचकांक 380 रिकॉर्ड किया गया। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में नोएडा का स्थान तीसरा रहा, सबसे पहले स्थान पर गाजियाबाद रहा यहां 430 रहा। दूसरे स्थान पर बागपत का 428 दर्ज किया गया। जिससे नोएडा देश में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया।
लगातार विभाग की ओर से जुर्माना कार्रवाई करने के बाद भी शहर को प्रदूषण से बचाने में असफल है। प्रदूषण और धुंध की परतें छट नहीं रहीं हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए विभागीय स्तर से किए जा रहे तमाम प्रयास बेअसर नजर आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को प्रदूषण बोर्ड ने नोएडा में सात लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। इधर शहर में कई स्थानों पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, जिनपर कार्रवाई के बावजूद भी सुधार नहीं हो पा रहा है।
शहर के विभिन्न सेक्टर में 29, सेक्टर 28, सेक्टर 62 सहित विभिन्न जगह पर मिट्टी के ढेर और निर्माण कार्य चलते हुए दिखाई दिए। जिनसे साफ है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी असर नहीं हो पा रहा है।
कहां कितना जुर्माना
- सेक्टर-14 के सामने मेन रोड पर विद्युत विभाग द्वारा भूमिगत केबल लाइन डालने से खुदाई से जनित मिट्टी का खुले में भंडारण पाया गया- 50 हजार जुर्माना
- सेक्टर 49 हनुमान मूर्ति के सामने पाइप लाइन से जनित मिट्टी का रोड किनारे खुले पाया जाना- 50 हजार जुर्माना
- ब्लाक सी सेक्टर 41 में नोएडा की सर्विस रोड पर सीवर पाइप लाइन डालने से मिट्टी का खुले पाया जाना- 30 , हजार जुर्माना- क्लीयो काउंटी सेक्टर 121 नोएडा के पास पाइप लाइन डालने से मिट्टी के खुले पाया जाना- 50 हजार जुर्माना
- होटल लोट्स कोर्ट के पास ग्राम सरफाबाद सेक्टर 74 में नोएडा अथारिटी द्वारा निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुला पाया जाना- 50 हजार जुर्माना
- ग्राम सर्फाबाद रोड से सेक्टर 115 नोएडा जाने वाली रोड निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले पाया जाना- पांच लाख रुपये का जुर्माना
