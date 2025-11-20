Noida Pollution: जुर्माने के बाद भी साफ नहीं हो पा रही हवा, देश में तीसरे नंबर पर प्रदूषित शहर रहा नोएडा

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर की हवा लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, लोगों के लिए खुली हवा में सांस तक लेना मुश्किल हो रहा है। बृहस्पतिवार नोएडा में वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में 408 रहा, जो देश में तीसरे पायदान पर रिकार्ड हुआ।

वहीं ग्रेटर नोएडा प्रदूषण की स्थिति खराब रही यहां हवा का गुणवत्ता का सूचकांक 380 रिकॉर्ड किया गया। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में नोएडा का स्थान तीसरा रहा, सबसे पहले स्थान पर गाजियाबाद रहा यहां 430 रहा। दूसरे स्थान पर बागपत का 428 दर्ज किया गया। जिससे नोएडा देश में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया।

लगातार विभाग की ओर से जुर्माना कार्रवाई करने के बाद भी शहर को प्रदूषण से बचाने में असफल है। प्रदूषण और धुंध की परतें छट नहीं रहीं हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए विभागीय स्तर से किए जा रहे तमाम प्रयास बेअसर नजर आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को प्रदूषण बोर्ड ने नोएडा में सात लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। इधर शहर में कई स्थानों पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, जिनपर कार्रवाई के बावजूद भी सुधार नहीं हो पा रहा है।