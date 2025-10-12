दीपावली से पहले नोएडा की हवा होने लगी प्रदूषित, हवा की गति धीमी पड़ने से हालात बिगड़े
दीपावली से पहले नोएडा की हवा प्रदूषित होने लगी है, जिससे आसमान में धुंध छा गई है। हवा की गति धीमी होने से प्रदूषण बढ़ रहा है, रविवार को शहर का AQI 180 दर्ज किया गया। सेक्टर 125 सबसे प्रदूषित रहा। पिछले साल ग्रेप लगाया गया था, लेकिन इस साल विभाग ने कोई खास कदम नहीं उठाए हैं। आरएमसी प्लांट भी प्रदूषण बढ़ा रहे हैं।
जागरण संवाददाता,नोएडा। दीपावली से पहले ही हवा में जहर घुलने लगा है। शहर की हवा प्रदूषित होने से आसमान में सुबह से ही धुंध सी छाने लगी है। बीते दिनों में प्रदूषण से लोगों को कुछ राहत मिली थी। हवाओं की रफ्तार एक बार फिर से धीमी पड़ गई है और इसकी वजह से प्रदूषण में इजाफा भी होने लगा है। रविवार को शहर का एक्यूआइ 180 दर्ज किया गया।
प्रदूषण विभाग के चारों स्टेशनों में सर्वाधिक प्रदूषण सेक्टर 125 रहा। इस सेक्टर का एक्यूआइ 230 दर्ज किया गया। इसकी हवा खराब श्रेणी में रही। इस माह शहर की हवा सर्वाधिक प्रदूषित 01 और 11 अक्टूबर को रही। जबकि ग्रेटर नोएडा की हवा तीन बार खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। ग्रेनो का एक्यूआइ 192 दर्ज किया गया। पिछले दिनों ग्रेनो की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है।
प्रदूषण विभाग ने नहीं उठाए कदम
पिछले साल दीपावली से पहले ही प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रेप लगाया गया था लेकिन इस वर्ष विभाग ने प्रदूषण के रोकथाम के लिए पुख्ता कदम नहीं उठाएं हैं। वहीं तेजी से शहर में आरएमसी प्लांट का संचालन भी प्रदूषण के स्तर को तेजी से बढ़ा रहा है। इससे भी प्रदूषण में तेजी से इजाफा हो रहा है।
