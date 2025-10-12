दीपावली से पहले नोएडा की हवा होने लगी प्रदूषित, हवा की गति धीमी पड़ने से हालात बिगड़े

जागरण संवाददाता,नोएडा। दीपावली से पहले ही हवा में जहर घुलने लगा है। शहर की हवा प्रदूषित होने से आसमान में सुबह से ही धुंध सी छाने लगी है। बीते दिनों में प्रदूषण से लोगों को कुछ राहत मिली थी। हवाओं की रफ्तार एक बार फिर से धीमी पड़ गई है और इसकी वजह से प्रदूषण में इजाफा भी होने लगा है। रविवार को शहर का एक्यूआइ 180 दर्ज किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदूषण विभाग के चारों स्टेशनों में सर्वाधिक प्रदूषण सेक्टर 125 रहा। इस सेक्टर का एक्यूआइ 230 दर्ज किया गया। इसकी हवा खराब श्रेणी में रही। इस माह शहर की हवा सर्वाधिक प्रदूषित 01 और 11 अक्टूबर को रही। जबकि ग्रेटर नोएडा की हवा तीन बार खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। ग्रेनो का एक्यूआइ 192 दर्ज किया गया। पिछले दिनों ग्रेनो की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है।