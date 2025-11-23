Noida Pollution: नोएडा का यह इलाका बना सबसे जहरीला, 700 के पार पहुंचा AQI; सांस लेना हुआ मुश्किल

हफ़्ते में दो से तीन बार कचरे से आग की लपटें उठती हैं, जिससे धुआँ उठता है। कभी-कभी आग इतनी तेज़ हो जाती है कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है।

हरीश कपूर, सोसाइटी में रहने वाले

सेक्टर का AQI 712 पर बना हुआ है। खुली हवा में साँस लेना मुश्किल हो गया है। डंपिंग यार्ड से दिन भर बदबू आती रहती है। आग के धुएँ से दम घुट रहा है।

शैफाली भसीन, सनवर्ल्ड एरिस्टा सोसाइटी, रहने वाले

पार्क में घूमना मुश्किल हो गया है। धुएँ और बदबू से दिन भर परेशानी होती है। अधिकारियों से कई शिकायतों के बाद, एक हेल्थ इंस्पेक्टर ने जाँच की है।

-गणेश पांडे, पारस सीज़न सोसाइटी, रहने वाले

कचरे के ढेर से कभी-कभी इतनी तेज़ आग की लपटें उठती हैं कि डर लगता है। धुएँ ने सोसाइटी के आस-पास के इलाके को धुएँ से भर दिया है। दरवाज़े खोलना मुश्किल हो गया है।

-पुनीत, पारस सीजन सोसायटी के निवासी

हम डंपिंग यार्ड में लगी आग के बारे में नोएडा अथॉरिटी को लेटर लिखेंगे और कचरे में आग लगने की समस्या का समाधान करेंगे।

-रितेश कुमार तिवारी, रीजनल ऑफिसर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड



