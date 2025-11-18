Noida Accident: ट्रैक्टर ड्राइवर ने मारी थी दोनों बाइकों को टक्कर, CCTV फुटेज से सामने आई लापरवाही
दनकौर के पास ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से दो बाइकों की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में ट्रैक्टर चालक लापरवाही से ओवरटेक करते हुए दिखा। मृतकों में हीरालाल, तुलसी और गौरव नागर शामिल हैं, जबकि दो बच्चे घायल हैं। पीड़ित परिवारों ने आरोपी ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संस जागरण, दनकौर। क्षेत्र के कनारसी गांव के नजदीक दनकौर सिकंद्राबाद रोड पर रविवार की सुबह ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के कारण तीन लोगों की मौत हो गई थी। जबकि दो बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया था।
सोमवार को घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें ट्रैक्टर चालक लापरवाही से सड़क पर कार को ओवरटेक कर दूसरी लाइन में पहुंच गया, जिसके चलते दो बाइकों से जबरदस्त टक्कर हो गई। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपित चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। ऊंची दनकौर निवासी हीरालाल (25) रविवार सुबह अपनी भाभी तुलसी (36), बेटी कुमकुम (12) और भतीजे देवा (10) के साथ बाइक पर सवार होकर बुलंदशहर के वैर कस्बे में अपने एक रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे।
साथ ही क्षेत्र के कनारसी गांव के रहने वाले रेडियोलॉजिस्ट गौरव नागर (23) अस्पताल में ड्यूटी कर बाइक पर सवार होकर अपने घर को लौट रहे थे। जब गौरव नागर और हीरालाल की बाइक कनारसी गांव के नजदीक पहुंची। उसी दौरान रोड पर एक कार ने सोनालिका ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक किया।
कार के ओवरटेक करते ही ट्रैक्टर चालक लापरवाही से अचानक ट्रैक्टर को दूसरी लेन में ले गया और दो बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। एक बाइक को हीरालाल और दूसरी को गौरव नागर चला रहा था। हादसा इतना भयानक था कि बाइकों पर सवार सभी लोग सड़क किनारे झाड़ियों में दूर जा गिरे। जहां कठोर वस्तु से टकराकर गौरव नागर, हीरालाल और तुलसी की की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि कुमकुम और देवा की हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है।
रविवार की शाम ही सभी मृतकों का पीड़ित स्वजन द्वारा गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोमवार की सुबह जुनेदपुर और ऊंची दनकौर के रहने वाले पीड़ित स्वजन दनकौर कोतवाली पहुंचे और आरोपित ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग की गई।
स्वजन का आरोप है कि आरोपित ट्रैक्टर चालक के स्वजन द्वारा घटना में दिखाया गया ट्रैक्टर और सीसीटीवी फुटेज में रिकार्ड हुआ ट्रैक्टर भिन्न हैं। जिस ट्रैक्टर से हादसा हुआ उसके साथ ट्राली भी थी। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपित ट्रैक्टर चालक की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
