    नोएडा में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए पुलिस आयुक्त ने आठ थाने प्रभारी बदले

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:01 AM (IST)

    नोएडा में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त ने बड़ा फेरबदल किया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से आठ थाना प्रभारियों को बदल दिय ...और पढ़ें

    पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने आठ थाने और एसओजी के प्रभारी बदल दिए।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नए साल से पहले गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने आठ थाने और एसओजी के प्रभारी बदल दिए। फेज दो, सेक्टर 39, सेक्टर 20 समेत कई थानों में लंबे समय से जमे प्रभारियों के बदलने पर महकमे में भी चर्चाएं रहीं। तबादले को लेकर घटनाओं और लापरवाही से जोड़कर तमाम तरह के कयास लगाए गए। हालांकि अधिकारियों ने प्रशासनिक आवश्यकताओं और कानून व्यवस्था बेहतर करना बताया है।

    दादरी थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार को सेक्टर 20 थाना, सेक्टर 20 प्रभारी निरीक्षक डीपी शुक्ला को सेक्टर 39 थाना, आइटी सेल सेंट्रल नोएडा में तैनात निरीक्षक अमित तोमर को सेक्टर 58 थाना, सेक्टर 63 थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप को फेज दो थाना कार्यवाहक, सेक्टर 58 थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार को सेक्टर 63 थाना और सेक्टर 39 थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह को दादरी थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    वेलफेयर शाखा प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला को रबूपुरा थाना प्रभारी बनाया गया। फेज दो प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल तिवारी को एएचटीयू और एएचटीयू प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा को एसओजी प्रभार सौंपा गया।