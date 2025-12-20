ग्रैप-4 की धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई, ग्रेटर नोएडा में 32 बिल्डरों पर 78.25 लाख जुर्माना

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। एनसीआर में प्रदूषण गंभीर स्तर पर होने के कारण ग्रैप चार की पाबंदी लागू है। इसके बावजूद ग्रैप नियमों का उल्लंघन भी धड़ल्ले से हो रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 32 बिल्डर कंपनी एवं व्यक्तियों पर 78.25 लाख का जुर्माया किया है।

इनमें एनबीसीसी इंडिया, आरजे ग्रुप, अरिहंत वन, ला रेजीडेंसिया, आम्रपाली लेजर वैली, डीवी प्रोजेक्ट, केके प्रोजेक्ट आदि शामिल हैं। प्राधिकरण ने ग्रैप चार के नियमों का उल्लंघन करने और प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी गई है।

एनसीआर में ग्रैप चार लागू करने के साथ ही निर्माण कार्यों पर भी रोक है। निर्माण सामग्री को ढककर रखने के निर्देश हैं। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने ग्रैप चार का सख्ती से पालन कराने के अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं।

निर्माण सामग्री को ढककर रखने के निर्देश एसीईओ सुमित यादव के नेतृत्व में परियोजना विभाग की टीम निरीक्षण और पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। टीम ने शुक्रवार को 32 कंपनी और लोगों पर 78.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि को निर्धारित समयावधि में प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही निर्माण सामग्री को ढककर रखने और पानी का नियमित छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। बृहस्पतिवार को भ्ज्ञी 49.45 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया था। एसीईओ सुमित यादव का कहना है कि प्रदूषण को रोकने के लिए प्राधिकरण हर संभव प्रयास कर रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने रोकथाम में सहयोग की अपील की है।