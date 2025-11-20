Language
    नोएडा में तीन महीने में 30 हजार से ज्यादा वाहनों का पंजीकरण रद, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने की कार्रवाई

    By Sumit Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:40 PM (IST)

    नोएडा में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है। पिछले तीन महीनों में, दस साल पुराने डीजल और पंद्रह साल पुराने पेट्रोल वाहनों सहित लगभग 30,000 वाहनों के पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। अक्टूबर में सबसे ज्यादा 10,409 वाहनों का आरसी रद्द किया गया। इन वाहनों में निजी और व्यावसायिक दोनों शामिल हैं। फिटनेस जांच कराने वाले वाहनों को एनओसी जारी की गई।

    परिवहन विभाग ने शहर में पुराने वाहनों पर कार्रवाई तेज कर दी है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। परिवहन विभाग ने शहर में पुराने वाहनों पर कार्रवाई तेज कर दी है। तीन महीने में दस वर्ष तक के डीजल और 15 साल तक चले पेट्रोल से चले करीब 30 हजार वाहनों का पंजीकरण पत्र रद कर दिए हैं।

    उप संभागीय परिवहन विभाग ने अक्टूबर माह में दस हजार 409 वाहनों की आरसी रद की जबकि इसके पहले सितंबर में दस हजार 310 और अगस्त में दस हजार 197 वाहनों का पंजीकरण रद कर दिया। सभी डीजल वाहन दस साल और पेट्रोल से चलने वाले की वाहन 15 वर्ष तक की मियाद पूरी कर चुके थे।

    बताया कि इनमें प्राइवेट व कमर्शियल दोनों तरह के वाहन शामिल हैं। वहीं, फिटनेस जांच कराने वाले 3090 वाहनों को अक्टूबर में एनओसी जारी की गई। ये सभी वाहन अगले वर्ष तक सड़क पर फर्राटा भरते नजर आएंगे।