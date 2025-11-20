नोएडा में तीन महीने में 30 हजार से ज्यादा वाहनों का पंजीकरण रद, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नोएडा। परिवहन विभाग ने शहर में पुराने वाहनों पर कार्रवाई तेज कर दी है। तीन महीने में दस वर्ष तक के डीजल और 15 साल तक चले पेट्रोल से चले करीब 30 हजार वाहनों का पंजीकरण पत्र रद कर दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उप संभागीय परिवहन विभाग ने अक्टूबर माह में दस हजार 409 वाहनों की आरसी रद की जबकि इसके पहले सितंबर में दस हजार 310 और अगस्त में दस हजार 197 वाहनों का पंजीकरण रद कर दिया। सभी डीजल वाहन दस साल और पेट्रोल से चलने वाले की वाहन 15 वर्ष तक की मियाद पूरी कर चुके थे।