नोएडा में 24 घंटे में उखड़ी 2.5 करोड़ की नई सड़क, गुणवत्ता पर उठा सवाल, कंपनी पर लगा मात्र 50 हजार जुर्माना

कुंदन तिवारी, जागरण नोएडा। सेक्टर-132 में 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बनी 1600 मीटर लंबी सड़क 24 घंटे के भीतर उखड़ने गई।

इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई के नाम पर निर्माण कंपनी पर सिर्फ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जहां से सड़क उखड़ी वहां दोबारा से निर्माण कराने का दावा किया गया है।

खराब गुणवत्ता की सामग्री का आरोप

निर्माण के दौरान निरीक्षण न करने के आरोप में अवर अभियंता और प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

सड़क का निर्माण 31 अक्टूबर को वर्क सर्किल दस के तहत सेक्टर-132 में ठेकेदार कंपनी सहारा इंफ्रास्ट्रक्चर ने कराया था। सड़क में खराब गुणवत्ता की सामग्री लगाई गई।

सड़क उखाड़कर दोबारा कराया निर्माण

समाजसेवी पंकज अवाना ने एक नवंबर को वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा किया। इसमें सड़क को हाथ से उखाड़ते हुए दिखाया गया। वीडियो प्रसारित होने के बाद वर्क सर्किल अधिकारी अनिल मोराल ने ठेकेदार कंपनी के प्रतिनिधियों को बुलाया और दो नवंबर को सड़क के उखड़े भाग का दोबारा निर्माण कराया।