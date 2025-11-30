नोएडा: मुख्यमंत्री का काफिला गुजरते ही 2041 करोड़ रुपये के बकाए का बोर्ड गायब, अज्ञात ने लाल पुताई कर किया मास्क

जागरण संवाददाता, नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को नोएडा नोएडा आए थे। बुधवार को सेक्टर-75 में एम्स मैक्स गार्डेनिया विकासकर्ता पर 2041.79 करोड़ रुपये बकाए का बोर्ड लगाया गया था। यहां से भी मुख्यमंत्री का काफिला गुजरा था। लेकिन हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री के जाते ही बकाए के बोर्ड पर लाल रंग से पुताई कर दी गई। यह पुताई किसने की इसकी जानकारी किसी को नहीं है। देखते ही देखते बकाए का बोर्ड गायब हो गया।

बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-75 में विकासकर्ता एम्स मैक्स गार्डेनिया को 153 एकड़ भूखंड का आवंटन किया है। बिल्डर ने यहां पर टाउनशिप बनाई। एक दर्जन से अधिक सोसायटियां और कमर्शियल मार्केट बनाकर हजारों फ्लैट और दुकानें बेची गईं। सोसायटियों में सुविधाएं अभी तक अधूरी हैं। परियोजनाओं में रजिस्ट्रियां लंबित है। नोएडा प्राधिकरण का बिल्डर पर अगस्त तक 2041.79 करोड़ रुपये का बकाया है।

प्राधिकरण की ओसी-सीसी जारी नहीं की गईं। इससे रजिस्ट्रियां नहीं हो सकीं हैं। बोर्ड की पुताई होने के बाद भी प्राधिकरण के वर्क सर्किल अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं हो सकी। रजिस्ट्री और अविकसित सुविधाओं को लेकर यहां के निवासी पूर्व में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन कर चुके हैं। प्राधिकरण और बिल्डर प्रबंधन को समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया। खरीदारों की रजिस्ट्री और समस्याओं से संबंधित मुद्दा अभी तक हल नहीं हो सका है।