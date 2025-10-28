नोएडा में बगैर मीटर के दौड़ रहे 17 हजार से ज्यादा ऑटो, मनमानी किराये की हो रही है वसूली

जागरण संवाददाता, नोएडा। जिले में 70 प्रतिशत से अधिक ऑटो बगैर मीटर के संचालित हो रहे हैं। नियमानुसार ऑटो में मीटर लगना अनिवार्य है। वहीं, बगैर मीटर के हो रही ऑटो की फिटनेस भी परिवहन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। बगैर मीटर के ऑटो चालक दो से तीन गुना अधिक किराये की वसूली कर रहे हैं।

बता दें गौतमबुद्ध नगर में 27 हजार से अधिक ऑटो पंजीकृत हैं। ऑटो एसोसिएशन के मुताबिक 17 हजार ऑटो में मीटर नहीं लगे हैं। बगैर मीटर के भी परिवहन विभाग ऑटो की फिटनेस कार्य कर रहा है। मई माह में डीएम कार्यालय से सभी ऑटो में मीटर अनिवार्यता से लगाने के आदेश जारी हुए थे। निर्देश जारी होने के बाद सड़कों पर नए ऑटो की पंजीकरण की संख्या जरूर बढ़ी लेकिन मीटर लगने की संख्या नहीं बढ़ सकी। ऑटो में निर्धारित से अधिक सवारियां बैठाई जातीं हैं।