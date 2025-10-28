नोएडा में बगैर मीटर के दौड़ रहे 17 हजार से ज्यादा ऑटो, मनमानी किराये की हो रही है वसूली
नोएडा में 70% से ज्यादा ऑटो बिना मीटर के चल रहे हैं, जिससे मनमाना किराया वसूला जा रहा है। जिले में 27 हजार से अधिक पंजीकृत ऑटो में से 17 हजार में मीटर नहीं हैं। डीएम के आदेश के बावजूद मीटर लगाने की गति धीमी है। परिवहन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बिना मीटर के ऑटो को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। जिले में 70 प्रतिशत से अधिक ऑटो बगैर मीटर के संचालित हो रहे हैं। नियमानुसार ऑटो में मीटर लगना अनिवार्य है। वहीं, बगैर मीटर के हो रही ऑटो की फिटनेस भी परिवहन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। बगैर मीटर के ऑटो चालक दो से तीन गुना अधिक किराये की वसूली कर रहे हैं।
बता दें गौतमबुद्ध नगर में 27 हजार से अधिक ऑटो पंजीकृत हैं। ऑटो एसोसिएशन के मुताबिक 17 हजार ऑटो में मीटर नहीं लगे हैं। बगैर मीटर के भी परिवहन विभाग ऑटो की फिटनेस कार्य कर रहा है।
मई माह में डीएम कार्यालय से सभी ऑटो में मीटर अनिवार्यता से लगाने के आदेश जारी हुए थे। निर्देश जारी होने के बाद सड़कों पर नए ऑटो की पंजीकरण की संख्या जरूर बढ़ी लेकिन मीटर लगने की संख्या नहीं बढ़ सकी। ऑटो में निर्धारित से अधिक सवारियां बैठाई जातीं हैं।
नोएडा सीएनजी ऑटो चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि अभी केवल 50 प्रतिशत ऑटो में ही मीटर लगे हैं। जल्द ही सभी ऑटो में इसे लगाने का प्लान भी बनाया जा रहा है।
वहीं नोएडा ऑटो रिक्शा चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष लाल बाबू ने बताया कि एनसीआर परमिट के दो हजार ऑटो समेत कुछ में अभी मीटर लगाए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से किराया बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से अब मीटर लगाने की कवायद तेज की जाएगी।
बिना मीटर के आटो की फिटनेस नहीं की जाती है। पूर्व में भी फिटनेस कराने के लिए लगाए किराये के मीटर भी जब्त किए गए हैं। इसके लिए विशेष अभियान चलाएंगे।
नंद कुमार, एआरटीओ, प्रशासन, गौतमबुद्ध नगर
