नए साल में यीडा शुरू करेगा 130 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण, बनेगी यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की लाइफ लाइन
ग्रेटर नोएडा की 130 मीटर चौड़ी सड़क यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की लाइफ लाइन बनेगी। सड़क का विस्तार करते हुए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल ए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा की 130 मीटर चौड़ी सड़क यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की भी लाइफ लाइन बनेगी। सड़क का विस्तार करते हुए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक निर्माण के लिए जल्द ही दोनों प्राधिकरण के अधिकारी बैठक करेंगे। यीडा ने इस सड़क के निर्माण को अगले साल के लिए अपनी अहम परियोजना में शामिल कर लिया है।
यीडा क्षेत्र में करीब 25 किमी लंबी सड़क के जमीन अधिग्रहण पर 1500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से शुरू होकर 130 मीटर चौड़ी सड़क वर्तमान में सिरसा गांव पहुंचकर समाप्त हो जाती है। अभी इसकी लंबाई 27 किमी है।
मास्टर प्लान में यह सड़क सिरसा से आगे बढ़कर दनकौर क्षेत्र में यीडा की 130 मीटर सड़क से जुड़ती है। इससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट से शुरू होकर इस सड़क के जरिये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होकर प्रस्तावित पलवल खुर्जा एक्सप्रेस वे जुड़ जाएगा।
फिलहाल यह सड़क सिरसा तक बनी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से इस सड़क की जरूरत काफी बढ़ जाएगी। इसलिए प्राधिकरण इस सड़क के किनारे बसवे का निर्माण करा रहा है। सिरसा के आगे सड़क का विस्तार करते हुए इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जोड़ने के लिए यीडा जल्द ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा।
यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि इस सड़क के बनने से ग्रेटर नोएडा का नोएडा एयरपोर्ट से एक और वैकल्पिक रास्ता तैयार हो जाएगा। यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 में इस सड़क के किनारे आवासीय सेक्टर एक, दो, तीन, चार व संस्थागत एवं औद्योगिक सेक्टर प्रस्तावित किए गए हैं।
इन सेक्टरों के विकास के लिए सड़क का निर्माण बेहद जरूरी है। बैठक में सड़क की निर्माण लागत संयुक्त रूप से वहन करने पर विचार किया जाएगा। दोनों प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्र में सड़क के लिए जमीन का अधिग्रहण करेंगे। एनएचएआइ ने सड़क निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति जताई है।
ईस्टर्न पेरिफेरल पर बनाना होगा फ्लाईओवर
130 मीटर सड़क को दनकौर क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के शेष अधिसूचित क्षेत्र व यीडा क्षेत्र से जोड़ने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल पर फ्लाइ ओवर के निर्माण की जरूरत होगी। इसके बाद ही यह सड़क यीडा क्षेत्र में जुड़ पाएगी। सिरसा से यीडा क्षेत्र की सीमा तक करीब 10 किमी लंबी सड़क बनेगी। इसके बाद तकरीबन 25 किमी हिस्सा यीडा क्षेत्र में है। हालांकि एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल की कनेक्टिविटी के लिए तीस मीटर रोड का निर्माण हो रहा है। 130 मीटर रोड उसी में जाकर जुड़ जाएगी।
गंगा एक्सप्रेस वे लिंक रोड को भी करेगी क्रॉस
130 मीटर चौड़ी सड़क यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस वे की लिंक रोड को भी क्रास करेगी। लिंक रोड गंगा एक्सप्रेस वे के 44 किमी प्वाइंट से शुरू होकर बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र से हाेकर यमुना एक्सप्रेस वे पर फिल्म सिटी के नजदीक कनेक्ट करेगी। इसकी चौड़ाई 130 मीटर है। इससे यीडा क्षेत्र में सड़कों की आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी।
