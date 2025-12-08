नोएडा में रोमियो लेन समेत 102 रेस्तरां और बार की जांच शुरू, गोवा की घटना के बाद पुलिस का एक्शन

जागरण संवाददाता, नोएडा। गोवा की घटना के बाद गौतमबुद्ध नगर में रोमियो लेन फूड चेन समेत 102 रेस्तरां व बार की अग्निशमन और आबकारी विभाग की टीम ने एनओसी व अन्य मानकों की जांच शुरू कर दी। सभी के पास फायर एनओसी मिली है।

रेस्तरां में आने-जाने के रास्ते, लोगाें के बैठने की क्षमता, सुरक्षा उपकरण आदि मानकों की जांच रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों की भेजी गई। कुछ खामियां मिलने पर दुरुस्त कराने निर्देश दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पटाखे चलाने को लेकर सख्ती का अभाव दिखा। इस लापरवाही से भी रेस्तरां, बार आदि में कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

गौतबुद्धनगर में आइटी कंपनी से औद्योगिक इकाईयां, शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय आदि हैं। इनसे जुड़े लोग वीकेंड में रेस्तरां, बार, पब, क्लब आदि में जाते हैं। यहां पहुंचकर लोग देर रात तक खाने-पीने के अलावा संगीत आदि का भी आनंद लेते हैं, लेकिन गोवा की घटना ने अग्निशमन जैसे सुरक्षा मानकों पर सोचने को मजबूर कर दिया है।

इसको लेकर अग्निशमन व आबकारी विभाग की टीम ने सोमवार को सेक्टर-38 स्थित गार्डन गैलेरिया में चल रहे 38 क्लब, बार व रेस्तरां में मानकों को परखा। टीम ने आरक्यूब माल व बिग्स सेंट्रल स्थित रोमियो लेन फूड चेन के रेस्तरां व बार की जांच की।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सभी क्लब, होटल, रेस्तरां, पब आदि परिसर का धरातलीय निरीक्षण कराया जा रहा है। सभी की एनओसी और अग्निशमन सुरक्षा मानकों को लेकर जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट बनाकर अधिकारियों को भेजी जाएगी।

इलेक्ट्रानिक पटाखों का चलन चिंताजनक रेस्तरां, पब, बार, क्लब में इलेक्ट्रानिक पटाखों का बढ़ता चलन चिंताजनक है। पटाखों से निकलने वाली चिंगारी से आग लगने का खतरा बना रहता है, लेकिन इसको लेकर अग्निशमन विभाग और प्रबंधन सचेत नहीं हैं। उधर, बाजार में गिफ्ट स्टोर, बुकसेलर आदि दुकानों पर इलेक्ट्रानिक पटाखे खुलेआम बिक रहे हैं। इनको लेकर कोई नियम और सख्ती नहीं है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

यहां पर हैं प्रमुख रेस्तरां, बार, पब आदि नोएडा सेक्टर 38 स्थित गार्डन गैलेरिया, जीआइपी, सेक्टर 43 स्थित आरक्यूब माल, हाजीपुर, सेक्टर 62 स्थित बिग्स सेंट्रल, सेक्टर 63 एच ब्लाक, एडवंट टावर, गुलशन माल, पारस, स्काईमार्ट, ग्रेनो वेस्ट स्थित गौर माल, ब्लू सफायर, गैलेक्सी डायमंड, गौर सिटी प्लाजा, यूफेरिया, ग्रेटर नोएडा में वेनिस, ओमेक्स का मिनी कनाट प्लेस, अंसल आदि स्थानों पर प्रमुख रेस्तरां, बार, पब आदि हैं।