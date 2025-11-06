Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-एनसीआर में फिसड्डी छात्र-छात्राएं NIOS में एडमिशन लेने में टाप पर, 57 हजार से ज्यादा ने लिया प्रवेश

    By Chetna Rathore Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:46 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर के छात्र एनआईओएस में प्रवेश लेने में देश में पहले स्थान पर हैं। इस वर्ष 3,15,000 प्रवेशों में से 57,260 छात्र दिल्ली-एनसीआर से हैं। एनआईओएस 5वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करता है और ऑन-डिमांड परीक्षा की सुविधा भी देता है। संस्थान हर वर्ग के लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एनआइओएस में दिल्ली एनसीआर से देशभर में सर्वाधिक प्रवेश (सांकेतिक तस्वीर)

    चेतना राठौर, नोएडा। सीबीएसई,उत्तर प्रदेश और दूसरे माध्यमिक बोर्ड में फिसड्डी दिल्ली एनसीआर के छात्र-छात्राओं में शिक्षा की ऐसी अलख जगी है कि वह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) में प्रवेश लेने में देश के पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। खास बात है कि इन विद्यार्थियों ने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए न केवल परिवार की जिम्मेदारियां बल्कि रोजगार की अहमियत को भी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनआइओएस के रिकार्ड को देखें तो इस वर्ष हुए कुल 3,15,000 प्रवेश लेने में दिल्ली एनसीआर के सबसे ज्यादा 57,260 विद्यार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। हालांकि संस्थान में प्रवेश लेने की प्रक्रिया अभी जारी है। सेक्टर 62 में एनआइओएस का मुख्यालय बना है इसके देशभर में 20 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

    इसके साथ ही 3 सेल संचालित किए जा रहे हैं। संस्थान 5 वीं से 12 वीं कक्षा तक के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करा रहा हैं। संस्थान हर आयु वर्ग के लोगों को शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए संस्थान विभिन्न जगहों और समुदायों में टीम भेजकर शिक्षित होने के लिए काउंसलिंग करा रहा है। यह पहल हर समुदायों और वर्गों को शिक्षित करने के लिए की जा रही है।

    ऑन डिमांड परीक्षा-

    संस्थान छात्रों को ऑन डिमांड परीक्षा की सुविधा देता है। इससे ऐसे छात्र प्रवेश लेते हैं जो किसी अन्य बोर्ड से 10 वी और 12 वीं कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकें हैं। वे संस्थान में उन विषयों की परीक्षा देकर नियमित की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा की तिथि और विषय का चुनाव कर सकता है। यानि जब आप तैयार तब परीक्षा के मूलमंत्र के साथ सुविधा दे रहा है।

    वर्ष - कुल प्रवेश- दिल्ली एनसीआर से प्रवेश

    • 2023- 592261-114753
    • 2024-504396-97041
    • 2025 - 315000-57260

    संस्थान हर वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दे रहा है। आन डिमांड परीक्षा प्रणाली से छात्राें को शिक्षित होने में मदद मिल रही है। दिल्ली एनसीआर से सर्वाधिक प्रवेश लिए जा रहे हैं।



    -

    प्रो,अखिलेश मिश्र,अध्यक्ष,एनआइओएस