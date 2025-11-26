'गुस्से में बात करती थी इसलिए मार डाला', निक्की मर्डर केस की फोरेंसिक रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा केस

Language
    By Ajab Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:35 PM (IST)

    दिल्ली के निक्की हत्याकांड में पुलिस जांच में पता चला कि साहिल गहलोत ने एक महीने पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी। उसने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर निक्की को मारने की योजना बनाई। 9 फरवरी को साहिल ने निक्की की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। पुलिस ने साहिल समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

    दिल्ली के निक्की हत्याकांड में पुलिस जांच में पता चला कि साहिल गहलोत ने एक महीने पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। निक्की भाटी का पति घटना से एक महीने पहले से ही उसकी हत्या की साजिश रच रहा था। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी पति विपिन ने निक्की पर थिनर डालकर आग लगा दी। पुलिस जांच में पता चला कि घटना से करीब एक महीने पहले विपिन ने ब्यूटी पार्लर की आड़ में दिल्ली की एक दुकान से थिनर खरीदा था।

    24 अगस्त को विपिन की निशानदेही पर पुलिस ने सिरसा के एक जंगल से थिनर की बोतल बरामद की। घर के अंदर CCTV कैमरे लगे थे, लेकिन घटना के समय वे चालू नहीं थे। चार्जशीट के मुताबिक, साजिश के तहत सास दया, ससुर सत्यवीर और साले रोहित ने घटना के समय एक जगह पर रहने की योजना बनाई ताकि CCTV फुटेज या सर्विलांस से यह लगे कि वे कहीं और हैं।

    जांच में यह भी पता चला कि वे सभी निक्की को खत्म करना चाहते थे क्योंकि निक्की उनसे गुस्से में बात करती थी। पुलिस ने अपनी जांच में निक्की के मोबाइल फोन की जांच करने का भी जिक्र किया। फाइल की गई चार्जशीट में पुलिस को निक्की के मोबाइल फोन पर घटना से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला।

    फोरेंसिक टीम की जांच में रुख बदला

    मायके वालों ने आरोप लगाया कि 21 अगस्त की रात को निक्की के ससुराल वालों ने उसे पीटा और बाद में उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। पुलिस ने मौके की बारीकी से जांच की और जली हुई मिट्टी, कपड़े, थिनर की बोतल, लाइटर, किचन एरिया की जांच रिपोर्ट और इंटरनेट मीडिया से वीडियो समेत कई जरूरी सबूत इकट्ठा किए।

    हॉस्पिटल के शुरुआती मेमो में कहा गया था कि जलने की वजह सिलेंडर फटना था, लेकिन फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट ने इस दावे को गलत साबित कर दिया और हत्या की संभावना की पुष्टि की। प्रॉसिक्यूशन का कहना है कि वे आरोपियों को सख्त सज़ा दिलाने के लिए कोर्ट में ज़ोरदार वकालत करेंगे।