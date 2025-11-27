तो क्या पति विपिन के अवैध संबंधों से शुरू हुआ विवाद, सास-ससुर-जेठ ने कैसे रची साजिश? निक्की भाटी केस में बड़ा खुलासा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में आरोपित पति विपिन के अन्य महिलाओं से संबंध होने का बिंदु भी विवेचना में शामिल है। इसकी जानकारी निक्की को हो गई थी। अन्य महिलाओं से संबंधों को विरोध करने पर आए दिन विपिन द्वारा निक्की से विवाद कर मारपीट की जाती थी।

सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित से यदि निक्की शिकायत करती थी तो सभी आरोपित विपिन के पक्ष में ही खड़े हो जाते थे। यहीं पर से हालात बिगड़ते गए और आखिरकार आरोपितों ने साजिश रचकर घटना काे अंजाम दे डाला।

दादरी क्षेत्र के रूपवास गांव निवासी भिखारीलाल ने नौ सितंबर 2016 में अपनी दोनों बेटियों निक्की भाटी और कंचन की शादी सिरसा निवासी विपिन भाटी व उसके भाई रोहित के साथ की थी। पहले पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर व जेठ रोहित ने ब्यूटी पार्लर खुलवाने पर सहमति दी थी। ब्यूटी पार्लर से अच्छी कमाई होने लगी और दोनाें बहनें आत्मनिर्भर हो गईं तो यह बात विपिन समेत अन्य ससुरालीजनों को खटकने लगी।

ससुरालवालों ने उन्हें खर्चा देना तक बंद कर दिया था। दोनों पार्लर के प्रचार प्रसार को लेकर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करतीं थी। इस बीच विपिन के एक गांव की युवती से संबंध की जानकारी होने पर निक्की ने विरोध करना शुरू कर दिया। विपिन ने अपनी गलती मानने या सुधार करने की बजाय निक्की पर दबाव बनाने लगा। अन्य ससुरालवाले भी उसकी पक्ष में खड़े होकर दोनों बहनों काे मानसिक प्रताड़ित करने लगे थे।

परेशान होकर दोनों बहनें मायके चली गईं थी। इसके बाद आरोपित समाज के करीब 45 लोगों के साथ पंचायत कर दोनों को वापस ले आए थे। पंचायत में विपिन व निक्की को आपस में प्रेमपूर्वक रहने बात कही गई थी। इसके बाद भी ससुराल में लाते ही आरोपित विपिन ने कुछ दिन बाद दोबारा महिलाओं से संपर्क बढ़ा लिया। जानकारी होने पर निक्की ने विरोध किया तो फिर से मारपीट और प्रताड़ना का दौरा शुरू हो गया।