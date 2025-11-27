Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तो क्या पति विपिन के अवैध संबंधों से शुरू हुआ विवाद, सास-ससुर-जेठ ने कैसे रची साजिश? निक्की भाटी केस में बड़ा खुलासा

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:43 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में पुलिस चार्जशीट के अनुसार, आरोपी पति विपिन के अन्य महिलाओं से संबंध थे, जिसका निक्की विरोध करती थी। इस कारण विपिन उससे मारपीट करता था। निक्की और उसकी बहन के ब्यूटी पार्लर से आत्मनिर्भर होने पर ससुराल वाले नाखुश थे। पंचायत के बाद भी विपिन ने संबंध जारी रखे और निक्की के विरोध पर मारपीट की।

    prefferd source google
    Hero Image

    ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी मर्डर केस में पुलिस की चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में आरोपित पति विपिन के अन्य महिलाओं से संबंध होने का बिंदु भी विवेचना में शामिल है। इसकी जानकारी निक्की को हो गई थी। अन्य महिलाओं से संबंधों को विरोध करने पर आए दिन विपिन द्वारा निक्की से विवाद कर मारपीट की जाती थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित से यदि निक्की शिकायत करती थी तो सभी आरोपित विपिन के पक्ष में ही खड़े हो जाते थे। यहीं पर से हालात बिगड़ते गए और आखिरकार आरोपितों ने साजिश रचकर घटना काे अंजाम दे डाला।

    दादरी क्षेत्र के रूपवास गांव निवासी भिखारीलाल ने नौ सितंबर 2016 में अपनी दोनों बेटियों निक्की भाटी और कंचन की शादी सिरसा निवासी विपिन भाटी व उसके भाई रोहित के साथ की थी। पहले पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर व जेठ रोहित ने ब्यूटी पार्लर खुलवाने पर सहमति दी थी। ब्यूटी पार्लर से अच्छी कमाई होने लगी और दोनाें बहनें आत्मनिर्भर हो गईं तो यह बात विपिन समेत अन्य ससुरालीजनों को खटकने लगी।

    ससुरालवालों ने उन्हें खर्चा देना तक बंद कर दिया था। दोनों पार्लर के प्रचार प्रसार को लेकर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करतीं थी। इस बीच विपिन के एक गांव की युवती से संबंध की जानकारी होने पर निक्की ने विरोध करना शुरू कर दिया। विपिन ने अपनी गलती मानने या सुधार करने की बजाय निक्की पर दबाव बनाने लगा। अन्य ससुरालवाले भी उसकी पक्ष में खड़े होकर दोनों बहनों काे मानसिक प्रताड़ित करने लगे थे।

    परेशान होकर दोनों बहनें मायके चली गईं थी। इसके बाद आरोपित समाज के करीब 45 लोगों के साथ पंचायत कर दोनों को वापस ले आए थे। पंचायत में विपिन व निक्की को आपस में प्रेमपूर्वक रहने बात कही गई थी। इसके बाद भी ससुराल में लाते ही आरोपित विपिन ने कुछ दिन बाद दोबारा महिलाओं से संपर्क बढ़ा लिया। जानकारी होने पर निक्की ने विरोध किया तो फिर से मारपीट और प्रताड़ना का दौरा शुरू हो गया।

    निक्की ने शिकायत की तो विपिन की मनमानी रोकने की बजाय ससुरालवाले उसकी की तरफदारी कर हत्या की साजिश तक रच डाली। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में बताया गया है कि विपिन के कुछ महिलाओं से संंबंध होने के तथ्य मिले हैं।