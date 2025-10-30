ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ग्रीनबेल्ट में अतिक्रमण हुआ जानलेवा, एनजीटी ने दिए हटाने के सख्त निर्देश
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को हरित पट्टियों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। सेक्टर सिग्मा 2 आरडब्ल्यूए की याचिका पर सुनवाई करते हुए, एनजीटी ने कहा कि हरित पट्टियाँ शहरी क्षेत्रों के फेफड़े हैं और इनका संरक्षण आवश्यक है। प्राधिकरण को हरित पट्टियों की मरम्मत और रखरखाव करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि उनकी हरियाली को बढ़ाया जा सके और अतिक्रमण रोका जा सके।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को निर्धारित हरित पट्टियों से अतिक्रमण तुरंत हटाने का निर्देश देते हुए कहा है कि शहरी क्षेत्रों के फेफड़ों की रक्षा की जानी चाहिए।
एनजीटी अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल, सुधीर कुमार चतुर्वेदी और सुजीत कुमार बाजपेयी की पीठ सेक्टर सिग्मा 2 के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ग्रेटर नोएडा में हरित पट्टियों के अतिक्रमण और दुरुपयोग का विवरण दिया गया था।
आरडब्ल्यूए ने कहा कि मास्टर प्लान के तहत, जीबी-9 से जीबी-11 और जीबी-13 हरित पट्टियाँ निर्धारित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जीबी-13 हरित पट्टी से सटे गाँव के निवासी हरित पट्टी पर अतिक्रमण कर रहे हैं और मवेशी इसे नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा, इन चार हरित पट्टियों में अवैध निर्माण और कचरा डाला जा रहा है।
याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से जीबी-10 में दो कमरों पर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि पर्यवेक्षक ने वहाँ एक कर्मचारी को आवास प्रदान किया है। वह अपनी गतिविधियों से हरित पट्टी को नुकसान पहुँचा रहा है। जीबी-10 की टूटी हुई चारदीवारी पर आपत्ति जताते हुए पीठ ने कहा कि हरित पट्टी पर अतिक्रमण हो रहा है।
ग्रामीणों ने वहाँ स्थायी निर्माण कर लिए हैं, जिन्हें निवासियों को किराए पर दिया गया है। उन्होंने मांग की कि हरित पट्टी से सभी अतिक्रमण हटाए जाएँ और क्यामपुर गाँव की सीमा तक चारदीवारी बनाई जाए।
अपने आदेश में, पीठ ने हरित पट्टियों को शहरी क्षेत्रों का फेफड़ा बताया और कहा कि जनहित के सिद्धांत के तहत इनका कड़ाई से संरक्षण किया जाना चाहिए। पीठ ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को सभी हरित पट्टियों की मरम्मत और रखरखाव करने का भी निर्देश दिया ताकि उनकी हरियाली को बढ़ाया और संरक्षित किया जा सके।
इसने अस्थायी और स्थायी निर्माण के लिए उनके उपयोग पर भी रोक लगा दी। एनजीटी ने कहा कि शहरी हरित पट्टियों को अतिक्रमण या कचरा भंडारण के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता।
पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के उन फैसलों का हवाला दिया, जिनमें खुले स्थानों और पार्कों को जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक बताया गया है। राजस्व अधिकारियों को मास्टर प्लान के तहत चिह्नित हरित पट्टी का तीन महीने के भीतर सीमांकन करने का निर्देश देते हुए, पीठ ने ग्रेटर नोएडा को सीमांकन के बाद क्षेत्र की बाड़ लगाने को कहा।
