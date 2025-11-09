नोएडा में मानवता शर्मसार: कूड़े के ढेर में मिला नवजात बच्ची का शव, आरोपियों की तलाश में पुलिस

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बीटा दो कोतवाली क्षेत्र के ऐच्छर गांव में कूड़े के ढेर में मिले नवजात बच्ची के शव ने समाज को झकझोर दिया है। प्रेम प्रसंग के चलते अवैध संबंध में अविवाहिता के मां बनने पर लोक-लाज में नवजात का शव फेके जाने की चर्चा ग्रामीणों के बीच है। वहीं गर्भ में कन्या के होने का पता लगने के कारण गर्भपात के बाद नवजात का शव कूड़े के ढेर में फेके जाने की आशंका भी जताई जा रही है।

पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। कूड़े के ढेर में मिली नवजात बच्ची का भ्रूण छह से सात महीने का है। कूड़े का उठान करने गए प्राधिकरण के सफाईकर्मियों ने भ्रूण मिलने की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर तत्काल ऐच्छर चौकी पुलिस के साथ ही बीटा दो कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार पहुंच गए।

बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपितों के साथ ममता के आंचल से दूर करने वाली बेदर्द मां की पहचान करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाले गए। इसका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में नवजात कूड़े के ढेर में पड़ी है। नवजात के मुंह पर एक कपड़ा लिपटा हुआ है। ऐच्छर गांव में सफाई का जिम्मा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का है।