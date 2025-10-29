नोएडा में लागू होने जा रही बिजली की नई व्यवस्था, 25 सहायक अभियंता निभाएंगे अलग-अलग जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, नोएडा। नवंबर से विद्युत आपूर्ति समेत समस्याओं को सुनने और निस्तारण के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। व्यवस्था लागू होने से पहले 25 एई (सहायक अभियंता) को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। यह अभियंता तकनीकी, वाणिज्यिक, मीटर और संबंधी शिकायतों को सुनकर उनको दूर करेंगे।

इनकी तैनाती पीवीएनएल (पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) की प्रबंधन निदेशक ओर से की गई है। इसके साथ ही जिले के एक एसडीओ को मुख्य अभियंता कार्यालय के वितरण क्षेत्र में सहायक अभियंता पद पर सम्बद्ध किया है। वहीं, एक एसडीओ और दो एई को अन्य जिलों में भेजा गया है।



बता दें विद्युत निगम की नई व्यवस्था लागू होने के बाद नई व्यवस्था के तहत एक कार्य के लिए एक ही अधिशासी अभियंता होंगे। उनके अधीन एसडीओ, जेई और अन्य कर्मचारी भी कार्य करेंगे।

11 केवीए, 33 केवीए की लाइन, एलटी लाइन, गलत बिजली बिल, बकायेदारों के कनेक्शन काटने जैसे कार्यों की जिम्मेदारी भी अलग अलग अधिशासी अभियंता को सौंपी जा रही है। जिले में 25 एई और इस व्यवस्था को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए तैनात किए गए हैं।