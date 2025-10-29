Language
    नोएडा में लागू होने जा रही बिजली की नई व्यवस्था, 25 सहायक अभियंता निभाएंगे अलग-अलग जिम्मेदारी

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 12:15 PM (IST)

    नोएडा में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक नई योजना लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत, 25 सहायक अभियंताओं को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह व्यवस्था विद्युत वितरण को सुचारू करने, रखरखाव को बेहतर बनाने और शिकायतों का निवारण करने में मदद करेगी, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नवंबर से विद्युत आपूर्ति समेत समस्याओं को सुनने और निस्तारण के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। व्यवस्था लागू होने से पहले 25 एई (सहायक अभियंता) को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। यह अभियंता तकनीकी, वाणिज्यिक, मीटर और संबंधी शिकायतों को सुनकर उनको दूर करेंगे।

    इनकी तैनाती पीवीएनएल (पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) की प्रबंधन निदेशक ओर से की गई है। इसके साथ ही जिले के एक एसडीओ को मुख्य अभियंता कार्यालय के वितरण क्षेत्र में सहायक अभियंता पद पर सम्बद्ध किया है। वहीं, एक एसडीओ और दो एई को अन्य जिलों में भेजा गया है।

    बता दें विद्युत निगम की नई व्यवस्था लागू होने के बाद नई व्यवस्था के तहत एक कार्य के लिए एक ही अधिशासी अभियंता होंगे। उनके अधीन एसडीओ, जेई और अन्य कर्मचारी भी कार्य करेंगे।

    11 केवीए, 33 केवीए की लाइन, एलटी लाइन, गलत बिजली बिल, बकायेदारों के कनेक्शन काटने जैसे कार्यों की जिम्मेदारी भी अलग अलग अधिशासी अभियंता को सौंपी जा रही है। जिले में 25 एई और इस व्यवस्था को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए तैनात किए गए हैं।

    नोएडा जोन में स्थापित होने वाले हेल्पडेस्क के नाम व नंबर जारी

    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–25 नोएडा 9193331939
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–20 नोएडा 9193301541
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–62सी नोएडा 9193301473
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–18 नोएडा 7290055930
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–16ए नोएडा 7290055973
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–धूममानिकपुर दादरी 9193301576
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–150 नोएडा 9193301568
    • 33/11 केवी उपकेंद्र जेवर देहात 9193301778