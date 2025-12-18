Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के चुनाव की तिथि में बदलाव, अब 17 जनवरी को होगा मतदान

    By Swati Bhatia Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:17 PM (IST)

    नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (NEA) के चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले यह चुनाव 10 जनवरी को होने वाला था, लेकिन अब यह 17 जनवरी को होगा। चु ...और पढ़ें

    Hero Image

    नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (NEA) के चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। 13 दिसंबर को हुई नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (NEA) की आम सभा में एसोसिएशन के चुनावों की तारीख 10 जनवरी तय की गई थी। हालांकि, अब इस तारीख को बदल दिया गया है और चुनाव 17 जनवरी को होंगे। यह जानकारी गुरुवार को चुनाव अधिकारियों ने दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव अधिकारियों योगेश आनंद, राकेश कात्याल, प्रदीप मेहता और सुभाष सिंघल ने बताया कि 2024-25 के लिए सालाना मेंबरशिप फीस जमा करने और नई मेंबरशिप लेने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। इस बदलाव से सदस्यों के लिए चुनाव और मेंबरशिप की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

    एसोसिएशन के सदस्य अब 31 दिसंबर तक अपनी मेंबरशिप पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब चुनाव 10 जनवरी की जगह 17 जनवरी को होंगे। इस तारीख में बदलाव का कारण यह बताया गया है कि नए साल के समय ज़्यादातर सदस्य व्यस्त रहते हैं, जिससे वे चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाते। इसलिए, बार-बार अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया। चुनाव वोटर लिस्ट 25 दिसंबर को जारी की जाएगी।