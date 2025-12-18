नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के चुनाव की तिथि में बदलाव, अब 17 जनवरी को होगा मतदान

जागरण संवाददाता, नोएडा। 13 दिसंबर को हुई नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (NEA) की आम सभा में एसोसिएशन के चुनावों की तारीख 10 जनवरी तय की गई थी। हालांकि, अब इस तारीख को बदल दिया गया है और चुनाव 17 जनवरी को होंगे। यह जानकारी गुरुवार को चुनाव अधिकारियों ने दी।

चुनाव अधिकारियों योगेश आनंद, राकेश कात्याल, प्रदीप मेहता और सुभाष सिंघल ने बताया कि 2024-25 के लिए सालाना मेंबरशिप फीस जमा करने और नई मेंबरशिप लेने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। इस बदलाव से सदस्यों के लिए चुनाव और मेंबरशिप की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।