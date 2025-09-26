बिहार से नोएडा पहुंची महिला 10 वर्ष बाद अपने परिवार से मिली; याददाश्त चले जाने के बाद आश्रम में ली थी शरण

नोएडा के सेक्टर 34 स्थित अपना घर आश्रम में 2 साल से रह रही एक महिला 10 साल बाद अपने परिवार से मिली। बिहार के नवादा की रहने वाली रूबी 10 साल पहले घर से निकली थी। मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह अपना पता बताने में असमर्थ थी। इलाज के बाद महिला को अपने पति का नाम याद आया जिसके बाद आश्रम ने परिवार से संपर्क किया।

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-34 स्थित अपना घर आश्रम में दो वर्ष से रह रही महिला 10 वर्ष बाद अपने परिवार से मिलीं। महिला के स्वजन उनको लेने के लिए बिहार से आए। आश्रम ने टीम ने महिला को उनके पति के साथ भेज दिया। आश्रम की टीम लगातार पुनर्वास का कार्य कर रही है।

बता दें बिहार के नवादा निवासी रूबी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। 10 वर्ष पूर्व वह घर से निकलीं लेकिन उसके बाद लौटी नहीं। स्वजन ने उनको तलाशने का खूब प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। दो वर्ष पूर्व सेक्टर-47 की सड़क पर मानसिक रूप से बीमार महिला की जानकारी अपना घर आश्रम की टीम को मिली। मौके पर टीम पहुंची।

महिला को आश्रम में लेकर आए। वह अपना और परिवार के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहीं थीं। वह कौन हैं और कहां से हैं इसके बारे में भी उनको जानकारी नहीं थी। महिला का अपना घर आश्रम में रहकर ही इलाज चला।