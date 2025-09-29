UPITS 2025: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शानदार समापन, नए व्यापारिक अवसर की खुली राह

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS 2025) का समापन सोमवार को हुआ। पांच दिवसीय इस शो में 2250 से अधिक प्रदर्शकों और 507099 से अधिक आगंतुकों ने भाग लिया। आयोजन में रूस पार्टनर कंट्री रहा। UPITS 2025 के तीसरे संस्करण में लगभग ₹11200 करोड़ की व्यावसायिक पूछताछ दर्ज हुई। सरकार और उद्योग के बीच ₹1882 करोड़ के एमओयू साइन हुए।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS 2025) सोमवार को एक उच्च सफल नोट पर संपन्न हुआ, जिसने राष्ट्रीय व्यापार कैलेंडर में एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया। पांच दिवसीय यह शो इंडिया एक्सपो सेंटर में एक प्रभावशाली समापन सत्र के साथ समाप्त हुआ। इस वर्ष शो में 2,250 से अधिक प्रदर्शकों की उपस्थिति रही और कुल 5,07,099 से अधिक आगंतुक पहुंचे, जिनमें 1,40,000 से अधिक व्यावसायिक आगंतुक और 3,66,364 आम आगंतुक शामिल रहे।

हाउसफुल रहा ट्रेड शो अपर मुख्य सचिव, MSME एवं IDC, आलोक कुमार, आईएएस ने शो की विस्तृत उपलब्धियां साझा करते हुए बताया कि 2,228 प्रदर्शक, 85 देशों से आए 525 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, 1,40,735 घरेलू बी2बी खरीदार और 3,66,364 बी2सी विज़िटर इस आयोजन का हिस्सा बने। 1,10,000 वर्ग मीटर का पूरा प्रदर्शनी क्षेत्र बुक हुआ और अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था भी करनी पड़ी।

रूस ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बढ़ाया हाथ UPITS 2025 में रूस पार्टनर कंट्री रहा, जिसने आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया। 26 सितम्बर को आयोजित इंडिया–रूस बिज़नेस डायलॉग में 111 बी2बी मीटिंग्स हुईं, जिनमें 30 रूसी कंपनियों ने 90+ भारतीय एमएसएमई और निर्यातकों से मुलाकात की।

चर्चाओं में मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा, अवसंरचना, FMCG, आईटी और डिजिटल सॉल्यूशंस, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन और पशुपालन जैसे क्षेत्र प्रमुख रहे। इंडो–रशियन बिज़नेस राउंडटेबल में 50 से अधिक गणमान्य व्यक्ति और उद्योग जगत के नेता शामिल हुए। 17 नॉलेज सेशन आयोजित आयोजन में कुल 17 नॉलेज सेशंस आयोजित किए गए। इनमें नीति-निर्माता, उद्योग जगत के नेता, वैश्विक खरीदार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। चर्चाओं के केंद्र में विकसित यूपी 2047, 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में स्टार्ट-अप्स की भूमिका और एमएसएमई के लिए ई-कॉमर्स की क्षमता जैसे विषय रहे।

व्यापारिक उपलब्धियां और एमओयू UPITS 2025 के तीसरे संस्करण में लगभग ₹11,200 करोड़ की व्यावसायिक पूछताछ दर्ज हुई। आयोजन में सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और वैश्विक संस्थानों के बीच कुल 2,400 से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनकी कुल राशि ₹1,882 करोड़ रही।

युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन यह कॉन्क्लेव युवाओं को नवाचारी बिज़नेस आइडिया प्रस्तुत करने का मंच भी बना। 113 स्टॉल्स के साथ इसमें 49 फ्रैंचाइज़ ब्रांड, 64 मशीनरी सप्लायर और 26 बिज़नेस ऑन व्हील्स मॉडल्स प्रदर्शित हुए। 7,500 से अधिक रजिस्ट्रेशन, 8,300 बिजनेस इंक्वायरी और 2,000 से अधिक छात्रों की सक्रिय भागीदारी दर्ज की गई।

सामूहिक प्रयास और प्रदर्शकों की भूमिका इंडिया एक्सपो मार्ट (IEML) के चेयरमैन और सह-आयोजक, राकेश कुमार ने सामूहिक प्रयासों की सराहना की और प्रदर्शकों को आयोजन की "वास्तविक शक्ति" बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों सहित सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि UPITS ने ऐसी साझेदारियों को बढ़ावा दिया है, जो आने वाले वर्षों तक आजीविका को मजबूती देंगी।