    यूपी RERA ने जिले में 1039 करोड़ के बिल्डर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, रोजगार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

    By Arpit Tripathi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:29 PM (IST)

    यूपी रेरा ने 1948 करोड़ रुपये के निवेश से आठ रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिससे 3005 नए आवास और व्यावसायिक इकाइयां जुड़ेंगी। गौतमबुद्ध नगर में एशटेक प्रेसिडेंशियल टावर्स का निर्माण होगा। लखनऊ प्रयागराज आगरा झांसी और फिरोजाबाद में भी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस फैसले से रियल एस्टेट के विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

    यूपी रेरा ने 1,948 करोड़ रुपये के निवेश से आठ रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यूपी रेरा ने उत्तर प्रदेश में आठ रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ₹1,948 करोड़ के निवेश से 3,005 नई आवासीय और व्यावसायिक इकाइयाँ जुड़ेंगी। गौतमबुद्ध नगर में एक परियोजना को मंजूरी दी गई है।

    प्राधिकरण की 185वीं बैठक लखनऊ मुख्यालय में यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई। एशटेक प्रेसिडेंशियल टावर्स नामक इस परियोजना का निर्माण मेसर्स एशटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गौतमबुद्ध नगर में ₹1,039.17 करोड़ की लागत से किया जाएगा।

    इस परियोजना में फ्लैट, अपार्टमेंट, विला, प्लॉट, दुकानें और अन्य व्यावसायिक स्थान शामिल होंगे। इस नई मंजूरी से राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और निवेशकों व घर खरीदारों की ज़रूरतें पूरी होंगी।

    स्वीकृत परियोजनाओं में लखनऊ में तीन और प्रयागराज, आगरा, झांसी, नोएडा और फिरोजाबाद में एक-एक परियोजना शामिल है। बैठक में बताया गया कि इनमें किफायती आवास, मध्यम आय वर्ग के फ्लैट, विला और प्लॉट शामिल हैं।

    इन परियोजनाओं में 1,948 करोड़ रुपये के निवेश से न केवल निर्माण क्षेत्र में, बल्कि सीमेंट, स्टील, टाइल्स, पेंट, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गृह सज्जा और वित्तीय सेवाओं जैसे सहायक उद्योगों में भी रोजगार और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

    यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि रेरा की पारदर्शी और समीक्षा प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक परियोजना नियमों का पालन करे, जिससे घर खरीदारों की सुरक्षा और निवेशकों का विश्वास बना रहे।