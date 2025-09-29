UP International Trade Show में यूपी पुलिस के स्टॉल को मिला पुरस्कार, व्यापार मेला में किया बेहतर प्रदर्शन

गौतमबुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी और श्रीमती नीरा रावत के मार्गदर्शन में हॉल संख्या 4 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा स्टॉल लगाया गया जहां पुलिस सेवाओं का प्रदर्शन किया गया। इस स्टॉल को स्टॉल के आकार और व्यवस्था के आधार पर पुरस्कार मिला।

जागरण संवाददाता, नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ने संयुक्त रूप से गौतमबुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी और उत्तर प्रदेश 112 की पुलिस महानिदेशक श्रीमती नीरा रावत के मार्गदर्शन में, उक्त व्यापार मेला के हॉल संख्या 4 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न पुलिस इकाइयों का एक संयुक्त स्टॉल लगाया गया।

आयोजकों द्वारा उक्त व्यापार मेला के सभी 15 हॉलों में लगाए गए स्टॉलों में से, प्रत्येक हॉल में प्रथम तीन स्टॉलों को स्टॉल के आकार, उसकी व्यवस्था, वहां के वातावरण और स्टॉल पर आने वाले लोगों की संख्या के आधार पर पुरस्कृत किया गया। व्यापार मेला के हॉल संख्या 4 में लगाए गए उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टॉल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।

दिनांक 28.09.2025 को माननीय कैबिनेट मंत्री, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई निवेश प्रोत्साहन, श्री नंदी गोपाल गुप्ता (नंदी) एवं माननीय कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री राकेश सचान ने पुलिस अधीक्षक, यूपी 112, श्रीमती निधि सोनकर एवं मीडिया प्रभारी, यूपी 112 को यह पुरस्कार प्रदान किया।