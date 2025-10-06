NCR में महिलाओं और बुजुर्गों को राहत, पुलिस ने ठगने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़

नोएडा पुलिस ने एनसीआर में बुजुर्ग और अकेली महिलाओं को ठगने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान कमल हसन दिलशेर और वाजिद के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए गहने और नकदी भी बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। दिलशेर पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने एनसीआर क्षेत्र में बुजुर्ग और अकेली महिलाओं से उनके गहने और नकदी लूटने वाले एक गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 22 में एक विवाह स्थल के पास से इस वारदात का पर्दाफाश हुआ।

पूछताछ में वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने उनके कब्जे से पीली धातु की दो बालियां, पीली धातु का लॉकेट लगा सफेद मोतियों का हार और 9,700 रुपये बरामद किए। एडीसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि गुरुग्राम के सोहना थाना क्षेत्र के सरमथला निवासी कमल हसन, विजयनगर प्रताप विहार निवासी दिलशेर और दिल्ली निवासी वाजिद को गिरफ्तार किया गया है। तीनों युवक सेक्टर 22 में महिलाओं से लूटपाट की फिराक में घूम रहे थे।