Greater Noida: एनटीपीसी टाउनशिप में चोरों का कहर, एक ही रात में चार मकानों में हुई चोरी

दादरी, जागरण संवाददाता। कोतवाली जारचा क्षेत्र के एनटीपीसी टाउनशिप स्थित बंद पड़े चार मकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। एक ही रात में चारों मकानों से लाखों रुपये की नकदी व जेवरात चोरी किए गए। अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दस माह पहले भी टाउनशिप में आठ लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसका पुलिस आज तक पर्दाफाश नहीं कर सकी। पुलिस के अनुसार बी-392 का रहने वाला विवेक अग्रवाल 23 जून को मकान में ताला लगाकर आफिस कार्य से बाहर गया था। जाने की सूचना एनटीपीसी टाउनशिप में तैनात सिक्योरिटी को दी थी। नौ जुलाई को सिक्योरिटी का फोन गया कि आपके मकान के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। मौके पर पहुंचे तो देखा कि घर में सामान बिखरा पड़ा है, अलमारियों के लाकर टूटे हुए हैं। चैक करने पर पता चला कि मेज पर रखे पर्स से दो हजार रुपये, बच्चो की गुल्लक से पांच हजार रुपये व आठ ग्राम सोने की अंगूठी गायब थी। दूसरी चोरी- एमके गुरुयानी के मकान नंबर बी-724 में हुई। उनका तबादला उत्तराखंड हो जाने के कारण मकान में ताला लगा था। मकान का ताला तोड़कर चोर दस हजार रुपये की नकदी व कीमती समान चोरी कर ले गए। फोन द्वारा चोरी की घटना का पता चला तब वह मौके पर पहुंचे। तीसरी चोरी- देवी मेमन के मकान नंबर 638 में हुई। देवी मेमन डीपीएस स्कूल में अध्यापक है, वह आठ जुलाई को पति से मिलने नोएडा गई थी। नौ जुलाई शाम घर लौटी तो देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर का सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था, अलमारियों के लाकर टूटे हुए थे, चैक करने पर पता चला कि एक डायमंड का नेकलेस व दो चांदी की अंगूठी चोरी हुई हैं। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। चौथी चोरी- बी-706 में केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक अरविंद कुमार के मकान में हुई। वह भी परिवार सहित बाहर गए थे। बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी व जेवरात सहित पांच लाख रुपये की चोरी की गई। सभी पीड़ितों ने मंगलवार को पुलिस से लिखित में शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। कोतवाली प्रभारी जारचा ज्ञान सिह गुर्जर ने बताया की शिकायत के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Abhishek Tiwari