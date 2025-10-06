Language
    ग्रेटर नोएडा में दारोगा और महिला सिपाही का 'प्यार' हुआ Viral, थाने पहुंची पत्नी तो कहानी में आया Twist

    By Ajab Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:36 PM (IST)

    नोएडा सेक्टर 24 थाने के निलंबित सब-इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल की अश्लील तस्वीरें वायरल होने से सनसनी फैल गई है। सब-इंस्पेक्टर की पत्नी ने बिसरख थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उसने अपने पति पर महिला कांस्टेबल के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है।

    निलंबित दारोगा व महिकला सिपाही के आपत्तिजनक फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा सेक्टर 24 थाने से निलंबित एक सब-इंस्पेक्टर और एक महिला कांस्टेबल की अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो रही हैं। सब-इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल घर से फरार हैं।

    सब-इंस्पेक्टर की पत्नी ने बिसरख थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में रहने वाली महिला ने अपने पति सब-इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

    महिला का आरोप है कि उसके पति का एक महिला कांस्टेबल के साथ संबंध है। दोनों एक साथ घर से भाग गए हैं। अब दोनों की अश्लील तस्वीरें और कुछ व्हाट्सएप चैट ऑनलाइन वायरल हो रही हैं।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सब-इंस्पेक्टर को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। महिला कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

