ग्रेटर नोएडा में दारोगा और महिला सिपाही का 'प्यार' हुआ Viral, थाने पहुंची पत्नी तो कहानी में आया Twist

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा सेक्टर 24 थाने से निलंबित एक सब-इंस्पेक्टर और एक महिला कांस्टेबल की अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो रही हैं। सब-इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल घर से फरार हैं।

सब-इंस्पेक्टर की पत्नी ने बिसरख थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में रहने वाली महिला ने अपने पति सब-इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

महिला का आरोप है कि उसके पति का एक महिला कांस्टेबल के साथ संबंध है। दोनों एक साथ घर से भाग गए हैं। अब दोनों की अश्लील तस्वीरें और कुछ व्हाट्सएप चैट ऑनलाइन वायरल हो रही हैं।

ये है दरोगा नीरज सिंह।

और घटना थाना बिसरख ग्रेटर नोएडा की है।



जो अपनी खुद के थाने में तैनात महिला सिपाही को लेकर फरार हो गया।



इसका मतलब यह हुआ कि दारोगा और महिला सिपाही दोनों ही लापता चल रहे हैं अभी।



दरोगा नीरज सिंह की पत्नी ने पति के खिलाफ़ थाने पर शिकायत दर्ज कराई है कि… pic.twitter.com/V4bWCYK1AO — Satya Namah (@SatyaNamah16) October 6, 2025

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सब-इंस्पेक्टर को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। महिला कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।