    Noida News: सुपरनोवा के तर्ज पर इकोसिटी के हैंडओवर की तैयारी, कर्मचारी के खिलाफ पुलिस से शिकायत

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:25 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर-137 स्थित सुपरटेक इकोसिटी सोसाइटी में सुपरनोवा की तर्ज पर हैंडओवर लेने का निर्णय लिया गया है। निवासियों ने बिल्डर के एक कर्मचारी पर धमकाने का आरोप लगाया है। एओए का गठन हो चुका है और 25 अगस्त से मेंटेनेंस शुल्क एओए के खाते में जमा हो रहा है। एनसीएलटी में याचिका दायर की गई है जिस पर 25 सितंबर को सुनवाई होगी।

    बिल्डर के व्यक्ति के खिलाफ थाने में शिकायत कराने पहुंचे निवासी। सौ. सोसायटीवासी

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-137 स्थित सुपरटेक इकोसिटी सोसायटी में सुपरनोवा के तर्ज पर हैंडओवर लेने की तैयारी है। विवाद की स्थिति से दूर रहने के लिए रविवार को हुई जीबीएम (जनरल बॉडी मीटिंग) में यह तय हुआ। सोसायटी निवासियों ने बिल्डर के एक कर्मचारी के खिलाफ धमकाने का आरोप लगाते हुए थाना सेक्टर-142 में पुलिस को लिखित शिकायत दी है।

    बता दें सुपरटेक इकोसिटी सोसायटी में एओए (अपार्टमेंट आनर्स एसोसिएशन) का गठन हो चुका है। 25 अगस्त से सोसायटी का मेंटनेंस शुल्क एओए के खाते में जमा हो रहा है। 22 सितंबर तक सभी सुविधाएं एओए को हैंडओवर करने के लिए बिल्डर को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद भी बिल्डर ने सुविधाएं हैंडओवर नहीं की।

    डीम्ड हैंडओवर लेने की स्थिति में विवाद की स्थिति बनती। एओए ने निवासियों के साथ रविवार को जीबीएम की। सुपरनोवा के तर्ज पर हैंडओवर लेने की सहमति बनी। चार सितंबर को एओए ने एनसीएलटी (नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल) में प्रार्थना पत्र दिया। 25 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होनी है।

    एनसीएलटी के आदेश मिलने पर एओए की ओर से हैंडओवर की प्रक्रिया पुलिस और प्राधिकरण को साथ लेकर पूरी की जाएगी। वहीं, एओए ने बिल्डर के एक व्यक्ति के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। रविवार को निवासियों ने थाने पहुंचकर बिल्डर के कर्मचारी के खिलाफ लिखित शिकायत दी और उसका सोसायटी में प्रवेश रोकने की अपील की।

    सुपरनोवा इस तरह हुआ था हैंडओवर

    बीते दिनों सुपरटेक की सुपरनोवा के आवासीय टावरों का रखरखाव देखने के लिए एओए की नियुक्त एजेंसी पहुंची तो काफी बवाल हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों पक्षों से बात की।

    एओए ने हैंडओवर के लिए एनसीएलटी में प्रार्थना पत्र दिया। एनसीएलटी ने सुनवाई कर एक सप्ताह में बिल्डर को सभी सुविधाएं एओए को हैंडओवर करने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल के आदेश पर बिना किसी विवाद के हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी हुई।