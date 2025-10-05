Language
    नोएडा में स्टंट करने वालों की खैर नहीं... न सिर्फ चालान काटा जाएगा, बल्कि जब्त होंगी कारें; पढ़ें नया नियम

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:38 PM (IST)

    नोएडा पुलिस स्टंट करने वालों पर सख्ती कर रही है। अब स्टंट करने पर भारी जुर्माना वाहन जब्ती और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे और नॉलेज पार्क में स्टंट के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने स्टंट करने वाले वाहनों को जब्त कर भारी जुर्माना लगाया है और मामले दर्ज किए हैं।

    नोएडा पुलिस स्टंट करने वालों पर सख्ती कर रही है। फाइल फोटो

    मुनीश शर्मा, नोएडा। इंटरनेट पर रातोंरात प्रसिद्धि पाने की चाहत रखने वाले स्टंट करने वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है। फ़िलहाल, कार्रवाई का दायरा जुर्माने से आगे तक ही सीमित रहेगा। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने बढ़ते मामलों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।

    भारी जुर्माना (₹69,500 या उससे ज़्यादा) लगाया जाएगा। पुलिस स्टंट में शामिल वाहन का पता लगाकर उसे ज़ब्त करेगी और मामला दर्ज करेगी। स्टंटमैन और उसके साथियों को स्टंट के लिए उकसाने का दोषी माना जाएगा।

    थार और स्पोर्ट्स कारों में स्टंट करने के वीडियो अक्सर ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो जहाँ प्रसिद्धि की चाहत को दर्शाते हैं, वहीं ये खुद की और दूसरों की जान के लिए ख़तरा भी पैदा करते हैं। लोग इस ख़तरे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके शिकायत करते हैं।

    नोएडा पुलिस एक कड़ा संदेश देने के लिए जुर्माना तो लगाती है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो कुछ ही घंटों में पूरे राज्य और देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। जब ऐसे मामले वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचते हैं, तो संबंधित ज़ोन, सर्किल, थानों और चौकियों की पुलिस और भी ज़रूरी काम और जांच छोड़ने को मजबूर हो जाती है। ऐसे मामले पुलिस के लिए सिरदर्द बन जाते हैं।

    डीसीपी ट्रैफ़िक डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि स्टंट करने वालों के ख़िलाफ़ न सिर्फ़ चालान काटकर, बल्कि मुक़दमा दर्ज करके भी कार्रवाई की जाएगी। स्टंट करने वाले वाहनों को ज़ब्त किया जाएगा।

    यातायात रोककर स्टंट करना

    यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे सर्विस रोड पर वाहन खड़े करके यातायात अवरुद्ध कर दिया गया। युवकों ने काले रंग की थार और क्रेटा मॉडल कार से स्टंट किए। शुक्रवार को इंटरनेट पर स्टंट का वीडियो वायरल हो गया।

    लोगों ने ट्विटर पर पोस्ट करके उत्तर प्रदेश, नोएडा और ट्रैफ़िक पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया और एक कार जब्त कर ली। ट्रैफ़िक पुलिस ने कार का ₹69,500 का चालान काटा, जबकि दनकौर थाने में मामला दर्ज किया गया।

    चलती गाड़ियों के बीच स्टंट

    नॉलेज पार्क के पास बिना नंबर प्लेट वाली एक काली थार कार का स्टंट करते हुए एक वीडियो 18 सितंबर को इंटरनेट पर वायरल हुआ। 16 सेकंड के इस वीडियो में ड्राइवर गाड़ियों को ओवरटेक करते और टेढ़े-मेढ़े तरीके से गाड़ी चलाते हुए दूसरों की जान जोखिम में डालते हुए दिखाई दे रहा था।

    निवासियों की शिकायत के बाद, पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। गाड़ी को ज़ब्त कर लिया गया और नॉलेज पार्क थाने में मामला दर्ज किया गया।

    स्पोर्ट्स कार से स्टंट

    3 जुलाई को, नोएडा सेक्टर 44 में एक हरे रंग की स्पोर्ट्स कार द्वारा स्टंट करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। एक मिनट 27 सेकंड के इस वीडियो में, एक व्यक्ति कार से बाहर निकलता है और वीडियो बनाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक खतरनाक स्टंट करता है।

    ब्रेक लगाने पर टायर सड़क पर घिसटते हैं, जिससे धुएँ का गुबार उठता है। फिर दोनों गाड़ी चलाकर भाग जाते हैं। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया और कार जब्त कर 50,000 रुपये से अधिक का चालान काटा।

    कार्रवाई कब हुई?

    माह चालान जुर्माना
    मार्च 24 4.93 लाख
    अप्रैल 25 6.28 लाख
    मई 08 1.43 लाख
    जून 46 8.17 लाख
    जुलाई 29 15.29 लाख
    अगस्त 16 11.46 लाख
    सितंबर 14 09.19 लाख