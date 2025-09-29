मोतियाबिंद से जूझ रहे लोगों की लगी लॉटरी, रोटरी क्लब नोएडा कराएगा 200 कैटरेक्ट सर्जरी

रोटरी क्लब ऑफ नोएडा ने मोतियाबिंद सर्जरी परियोजना शुरू की है। क्लब अध्यक्ष अंशु अग्रवाल ने परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला गवर्नर अमिता मोहिंद्रू मुख्य अतिथि थीं। इस परियोजना के तहत अगले चार महीनों में 200 मोतियाबिंद के ऑपरेशन मुफ्त में किए जाएंगे। ये ऑपरेशन तिरुपति आई सेंटर में किए जाएंगे। क्लब का लक्ष्य जरूरतमंदों के जीवन में रोशनी लाना है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। रोटरी क्लब ऑफ नोएडा ने सोमवार को मोतियाबिंद सर्जरी परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से लोगों को काफी राहत मिलेगी। क्लब अध्यक्ष अंशु अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला गवर्नर अमिता मोहिंद्रू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत अगले चार महीनों में कुल 200 मोतियाबिंद के ऑपरेशन निशुल्क किए जाएंगे। ये ऑपरेशन तिरुपति आई सेंटर में डॉ. मोहिता और उनकी टीम के सहयोग से किए जाएंगे।

क्लब अध्यक्ष अंशु अग्रवाल ने कहा कि यह परियोजना जरूरतमंदों के जीवन में आशा और प्रकाश लाने के रोटरी क्लब के विजन का प्रतीक है। इन 200 ऑपरेशनों के माध्यम से, धुंधली दृष्टि वाले उन लोगों का जीवन बदल जाएगा जो आंखों की सर्जरी का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं।