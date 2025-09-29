राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की नीति से प्रभावित होकर 15 से अधिक नेताओं ने ली सदस्यता

नोएडा सेक्टर 35 में राष्ट्रीय लोकदल ने सदस्यता अभियान चलाया जिसमें 15 से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक चंद त्यागी ने सभी से पार्टी की नीतियों और किसान मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के गांवों की समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में कई प्रमुख पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

जागरण संवाददाता,नोएडा। सेक्टर-35 के सामुदायिक भवन में रविवार को राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने सदस्यता अभियान के लिए कार्यक्रम किया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक चंद त्यागी ने 15 से ज्यादा लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सभी से पार्टी की नीति और किसानों के मुद्दे समेत अन्य अभियानों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक दल पार्टी गरीब, किसान, मजदूर और शोषित समाज की आवाज है। हम एनडीए के सहयोगी दल है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के जिस भी गांव की समस्याएं हैं, उन पर जिले के अधिकारियों से बात कर निदान कराने का कार्य किया जाएगा।

उन्होंने ठाकुर महिपाल सिंह उर्फ एमपी सिंह, मास्टर कविंद्र सिंह, गुलाब सिंह, एसपी सिंह, अनिल तलवार, चेतन कुमार, ललित चौहान, उदयवीर सिंह, लाल बहादुर सिंह, वीरेश मलिक, अशोक कुमार, संजीव कुमार, सुनील खन्ना, सत्येंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, दीपेंद्र चौहान समेत अन्य लोगों ने सदस्यता ग्रहण कराई।