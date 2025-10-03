Language
    नोएडा में धूं-धूं कर जला रावण, बुराई पर हुई अच्छाई की जीत; बारिश के कारण उत्पन्न हुई थी बाधा

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:20 AM (IST)

    नोएडा के रबूपुरा में रामलीला का आयोजन किया गया जिसमें अहिरावण वध रावण वध और कुंभकरण वध के दृश्यों का मंचन हुआ। बारिश के कारण कुछ समय के लिए कार्यक्रम में बाधा आई। रावण के वध के साथ ही पंडाल जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा। जेवर विधायक ने मेघनाथ कुंभकरण और रावण के पुतलों का दहन किया।

    धूं-धूं कर जला रावण, बुराई पर हुई अच्छाई की जीत

    संवाद सहयोगी, रबूपुरा। कस्बे के पब्लिक इंटर कालेज के मैदान में जौनमाना सनातन उत्थान संस्कृत फाउंडेशन द्वारा आयोजित रामलीला में बृहस्पतिवार को अहिरावण वध, हनुमान मकर ध्वज संवाद, रावण वध और रावण बाद मेघनाथ वध कुंभकरण वध की लीला का मंचन किया गया।

    दशहरे मेले का शुभारंभ नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। रामलीला में बारिश के चलते व्यवधान पड़ा जिसके चलते करीब 30 मिनट के लिए मंचन रोकना पड़ा। रावण वध के मंचन में दिखाया गया कि मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण खुद को असहाय महसूस करता है। तब उसे अपने बेटे पाताल के राजा अहिरावण का ध्यान आता है।

    रावण अपनी माया शक्ति से अहिरावण को बुलाता है और उसे युद्ध में भेजता है। अहिरावण युद्ध में जाता है और मायावी शक्ति से श्रीराम व लक्ष्मण का अपरहण कर पाताल में ले आता है। हनुमान अहिरावण का वध करके राम लक्ष्मण को छुड़ाकर ले आतें है। पूरे कुल की युद्ध में मौत होने के बाद, रावण खुद युद्ध की कमान संभालता है और श्रीराम व रावण में भयंकर युद्ध होता है।

    अंत में श्री राम बाद मार कर रावण का वध कर देते हैं। रावण वध के साथ ही पंडाल जय श्रीराम के नारे से गूंज उठा। जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने मेघनाथ, कुंभकरण और रावण के पुतलों का बाण मार कर दहन किया। इस दौरान रामलीला के संयोजक सुधीर त्यागी, प्रधान विजय तायल, कोषाध्यक्ष सुधीर गोयल, मंच प्रबंधक सुनील तायल, पृथ्वी सिंह, धीरज शर्मा, रूपलाल कौशिक, नीरज गर्ग, वीरेंद्र गर्ग, विनीत सिंघल, रोहित सिंघल आदि रहे।