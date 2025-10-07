Noida Stadium: बारिश से बिगड़ा खेल, नोएडा स्टेडियम में टी-20 मुकाबले रद
नोएडा सेक्टर-21ए स्टेडियम में बारिश के चलते कैप्टन शशिकांत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच रद हो गए। एस्टर स्कूल खुर्राट इलेवन पायनियर क्रिकेट क्लब और एनआरएफ इलेवन के मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाए और सभी टीमों को एक-एक अंक दिया गया। पिच गीली होने के कारण आयोजकों को इंतजार करना पड़ा। जीएनसीसी और वारियर का मैच भी रद हुआ।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-21ए नोएडा स्टेडियम में सोमवार को बलिदानी कैप्टन शशिकांत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में एस्टर स्कूल, खुर्राट इलेवन, पायनियर क्रिकेट क्लब और एनआरएफ इलेवन के बीच मैच रद हो गया।
वर्षा के बाद पिच गीली होने पर आयोजकों ने दोपहर तक इंतजार किया। चारों टीम के खाते में एक-एक अंक जोड़े गए हैं। एसोसिएशन पदाधिकारी यूके भारद्वाज ने बताया कि पहला मैच सुबह 8:30 बजे एस्टर स्कूल व खुर्राट इलेवन के बीच, जबकि दूसरा मैच दोपहर 12:30 बजे से पायनियर क्रिकेट क्लब व एनआरएफ इलेवन के बीच होना था।
वर्षा से दोनों मुकाबले रद हो गए। कवर उपलब्ध न होने से पिच ज्यादा गीली हो गई। इससे जीएनसीसी व वारियर के बीच खेले जाना वाला पहला मैच भी रद किया गया है। इसके बाद एस्टर व नालंदा के बीच खेले जाने वाले दूसरे मैच का निर्णय मंगलवार सुबह मौसम व पिच की स्थिति देखकर होगा।
