Noida Stadium: बारिश से बिगड़ा खेल, नोएडा स्टेडियम में टी-20 मुकाबले रद

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-21ए नोएडा स्टेडियम में सोमवार को बलिदानी कैप्टन शशिकांत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में एस्टर स्कूल, खुर्राट इलेवन, पायनियर क्रिकेट क्लब और एनआरएफ इलेवन के बीच मैच रद हो गया।

वर्षा के बाद पिच गीली होने पर आयोजकों ने दोपहर तक इंतजार किया। चारों टीम के खाते में एक-एक अंक जोड़े गए हैं। एसोसिएशन पदाधिकारी यूके भारद्वाज ने बताया कि पहला मैच सुबह 8:30 बजे एस्टर स्कूल व खुर्राट इलेवन के बीच, जबकि दूसरा मैच दोपहर 12:30 बजे से पायनियर क्रिकेट क्लब व एनआरएफ इलेवन के बीच होना था।