मुख्यमंत्री से पहले एक्सपो मार्ट का निरीक्षण करने पहुंचे डीजीपी और अपर मुख्य सचिव, हेलीकॉप्टर उतारकर किया रिहर्सल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) की टीम ने मंगलवार को एक्सपो मार्ट में रिहर्सल किया।

इस दौरान डीजीपी राजीव कृष्ण और अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मेधा रूपम भी मौजूद रहीं।

अधिकारियों ने बताया कि ट्रेड शो के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आगमन होना है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। डीजीपी को सुरक्षा में कोई ढिलाई न बरतने और हर प्रवेश द्वार पर चाक-चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यातायात व्यवस्था की भी विस्तृत समीक्षा की गई।