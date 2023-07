नोएडा का अनोखा पार्क: रोजाना लेजर शो से मिलेगा वेदों का ज्ञान, जानिए टिकट से लेकर इससे जुड़ी खास बातें

नोएडा। Noida Ved Van Park : सप्त ऋषि पर आधारित वेदवन पार्क प्रदेश का यह पहला पार्क है, जिसे ऋषि-मुनियों को समर्पित किया गया है। इतना ही नहीं हर जोन में ऋषियों के जीवन से जुड़ी किसी घटना को स्कल्पचर और आर्ट के जरिये प्रदर्शित किया है। जो सप्त ऋषियों के बारे में उनके जीवन की घटना को दर्शाता है।

पार्क के बीचों बीच ऋषि अगस्त्य की 30 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल पी लिया था। जिसका सजीव वर्णन पार्क में किया गया है।

Introducing Vedvan, a mesmerizing 12-acre park developed by @noida_authority in sector 78.

Dive deep into Ved mantras amidst musical fountains & experience the beauty of 'Saptrishi'. The first of its kind park, Vedvan is the perfect place to enjoy with family & friends. pic.twitter.com/50LLx1i0D3