Noida Traffic Diversion: नोएडा में कांशीराम की पुण्यतिथि पर बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस ने जारी किया डायवर्जन प्लान
नोएडा में कांशीराम की पुण्यतिथि पर सेक्टर-95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के कारण यातायात परिवर्तन किया गया है। ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग मार्ग परिवर्तन किए गए हैं। बसों और हल्के वाहनों के लिए विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क किया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। बसपा के संस्थापक कांशीराम की बृहस्पतिवार को पुण्यतिथि पर यदि आप शहर से बाहर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले यातायात पुलिस का डायवर्जन प्लान जरूर समझ लें।
डीसीपी यातायात डॉ. प्रवीण रंजन सिंह का कहना है कि सेक्टर-95 में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के चलते आवश्यकता होने पर वाहनों का डायवर्जन किया जाएगा। चालक सुगम यात्रा के लिए वैकल्पिक रास्तों से जाएं। कोई समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क करें।
ऐसे समझें यातायात प्लान
- ग्रेटर नोएडा हाइवे से नोएडा आते हुए राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर वाहनों का दबाव रहेगा। ऐसे में चालक महामाया फ्लाइओवर, सेक्टर-37 से डायवर्ट होकर अट्टा चौक, रजनीगंधा चौक, सेक्टर-15 गोल चक्कर की ओर जाएंगे।
- ग्रेनो एक्सप्रेसवे से आते हुए प्रेरणास्थल पर गेट नंबर-चार के पास वाहनों का अधिक दबाव रहेगा। तो फिल्मसिटी फ्लाइओवर से सेक्टर-18 की ओर डायवर्जन रहेगा। ऐसे में रजनीगंधा चौक, सेक्टर-15, सेक्टर-18 अंडरपास से एलिवेटेड से जा पाएंगे।
- एक्सप्रेसवे से आते हुए डीएनडी, फिल्मसिटी फ्लाइओवर के पास वाहनों का दबाव मिलेगा। तब सेक्टर-14 फ्लाइओवर से सेक्टर-15 गोलचक्कर की ओर डायवर्जन रहेगा। चालक यहां से सेक्टर-15, रजनीगंधा चौक, अट्टा चौक, सेक्टर-37 की तरफ निकलेंगे।
पार्किंग की व्यवस्था :
- बसों की पार्किंग डीएनडी टोल के पास बाएं ओर सड़क किनारे होगी।
- परी चौक, सेक्टर-37 से आने वाले हल्के वाहन प्रेरणा स्थल में गेट नंबर-एक के अंदर खड़े होंगे।
- दिल्ली से आने वाले हल्के वाहन फिल्मसिटी की मल्टीलेवल पार्किंग में खड़े होंगे।
- कालिंदीकुंज से आने वाले हल्के वाहन सेक्टर-95 गंदेनाले के पास प्रेरणा स्थल की भूमिगत पार्किंग में खड़े होंगे।
