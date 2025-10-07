Noida Traffic Diversion: नोएडा में कांशीराम की पुण्यतिथि पर बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस ने जारी किया डायवर्जन प्लान

जागरण संवाददाता, नोएडा। बसपा के संस्थापक कांशीराम की बृहस्पतिवार को पुण्यतिथि पर यदि आप शहर से बाहर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले यातायात पुलिस का डायवर्जन प्लान जरूर समझ लें।

डीसीपी यातायात डॉ. प्रवीण रंजन सिंह का कहना है कि सेक्टर-95 में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के चलते आवश्यकता होने पर वाहनों का डायवर्जन किया जाएगा। चालक सुगम यात्रा के लिए वैकल्पिक रास्तों से जाएं। कोई समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क करें।