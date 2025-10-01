Language
    Noida Traffic Advisory: रामनवमी-दशहरे पर नोएडा में बंद रहेंगे कई रास्ते, घर से निकलने से पहले देख लें नया रूट

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:30 AM (IST)

    गौतमबुद्ध नगर में नवमी और दशहरे के अवसर पर यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन का प्लान जारी किया है। नोएडा स्टेडियम सेक्टर 62 और महर्षि आश्रम में रामलीला और रावण दहन के आयोजनों के कारण कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू किया गया है। डायवर्जन एक अक्टूबर दोपहर से दो अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा जिसका उद्देश्य सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

    नोएडा में रामनवमी-दशहरे पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया।

    जागरण संवाददाता, नोएडा।  नवमी और दशहरे पर रूट डायवर्जन रहेगा। यातायात पुलिस ने प्लान देखकर निकलने पर जोर दिया है। डीसीपी यातायात डा. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि एक अक्टूबर दोपहर दो बजे से दो अक्टूबर को दशहरा पर्व संपन्न होने तक नोएडा स्टेडियम सेक्टर-21ए नोएडा, रामलीला मैदान सेक्टर-62, महर्षि आश्रम नोएडा में रामलीला व रावण दहन आयोजन के समय यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए डायवर्जन लागू किया गया है। इस दौरान कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन और वाहनों का आवागमन को प्रतिबंधित रहेगा जबकि चिकित्सीय व फायर सर्विस वाहन प्रतिबंधित से मुक्त रहेंगे।

    नोएडा स्टेडियम में रामलीला को लेकर यातायात व्यवस्था-

    1. सेक्टर-12/22/56 से स्टेडियम की ओर स्टेडियम चौक तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
    2. सेक्टर-10/21 यू-टर्न से स्टेडियम की ओर सेक्टर-12/22/56 तिराहा तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
    3. सेक्टर-8/10/11/12 चौक से स्टेडियम चौक होकर मोदी माल चौक तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
    4. सेक्टर-31/25 चौक से सेक्टर-21/25 मोदी माल चौक होकर स्टेडियम चौक, सेक्टर-8/10/11/12 चौक तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
    5. मेट्रो अस्पताल चौक से सेक्टर-12/22 चौक होकर एडाब, रिलायंस चौक तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
    6. कोस्टगार्ड तिराहा सेक्टर-24 से एनटीपीसी अंडरपास के ऊपर यू-टर्न लेकर सेक्टर-12/22 चौक तक तथा सेक्टर-32 की ओर से एनटीपीसी अंडरपास के आरंभ से सेक्टर-12/22 चौक तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
    7. सेक्टर-20/21/25/26 जलवायु विहार चौक से सेक्टर-21/25 मोदी माल चौक से एडाब चौक तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
    8. सेक्टर-22/23/24 थाना सेक्टर-24 तिराहा से एडाब, रिलायंस चौक चौक, सेक्टर-21/25 मोदी माल चौक तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

    यातायात का डायर्वजन निम्नानुसार रहेगा

    • रजनीगंधा चौक की ओर से सेक्टर-12/22/56 तिराहा की ओर होकर जाने वाला यातायात सेक्टर-10/21 यू-टर्न से जलवायु विहार चौक से निठारी होकर सेक्टर-31/25 चौक, एनटीपीसी, गिझौड़ होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगा।
    • सेक्टर-12/22/56 तिराहा से स्टेडियम चौक की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर-57 चौराहा, गिझौड चौक से सेक्टर-31/25 चौक होकर आगे भेजा जाएगा।
    • सेक्टर-12/22/56 तिराहा से रजनीगंधा चौक की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर-12/22/56 तिराहा से मेट्रों अस्पताल चौक, सेक्टर 8/10/11/12 चौक से हरौला/झुंडपुरा चौक होकर निकाला जाएगा।
    • डीएम चौक व जलवायु विहार चौक से मोदी मॉल चौक, एडाब, रिलायंस चौक की ओर जाने वाला यातायात जलवायु विहार चौक से निठारी, सेक्टर-31/25 चौक, एनटीपीसी, गिझौड चौक होकर आगे भेजा जाएगा।
    • सेक्टर-54 चौकी तिराहा से एडाब, रिलायंस चौक होकर जलवायु विहार चौक की ओर जाने वाला यातायात गिझौड़ चौक से सेक्टर-31/25 चौक, निठारी होकर निकाला जाएगा।

    स्टेडियम में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था

    1. विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों के वाहन- गेट नंबर 07 से प्रवेश व निकासी।
    2. पासधारक वाहन- गेट नंबर तीन से प्रवेश व गेट नंबर 04 से निकासी।
    3. सामान्य पार्किग- एडोब कंपनी कार्यालय के पास खाली ग्राउंड में फ्री पार्किंग।
    4. पैदल व्यक्ति- समस्त गेट से आवागमन करेगे। (गेट नंबर 07 व 08 को छोड़कर)

    सेक्टर-62 पर रामलीला के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था

    • आवश्यकता पड़ने पर सेक्टर-62 चौकी की ओर से वैल्यू बाजार, फोर्टिस की ओर जाने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया जायेगा। यह वाहन सेक्टर-59 तिराहा (पूर्व में मामूरा चौक) होकर आगे भेजा जाएगा।
    • आवश्यकता पड़ने पर वैल्यू बाजार सेक्टर-62 तिराहा से सेक्टर-62 चौकी की ओर आने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया जायेगा। यह वाहन सेक्टर-59 तिराहा (पूर्व में मामूरा चौक) होकर निकाला जाएगा।
    • आवश्यकता पड़ने पर सीडेक सी-32 कंपनी कार्यालय की ओर से पीएमओ की ओर आने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया जायेगा। यह वाहन सेक्टर-62 पुलिस चौकी चौक होकर आगे भेजा जाएगा।
    • आवश्यकता पड़ने पर पीएमओ की ओर से सीडेक सी-32 कंपनी कार्यालय की ओर आने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया जायेगा। यह वाहन सेक्टर-62 पुलिस चौकी चौक होकर निकाला जाएगा।

    महर्षि आश्रम भंगेल रामलीला/दशहरा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था

    1. लोटस ब्लू वर्ड रेड लाईट से महर्षि आश्रम चौक होकर सेक्टर-110 की ओर जाने वाले यातायात को लोटस ब्लू वर्ड रेड लाईट से प्रतिबंधित किया जायेगा। यह वाहन लोटस ब्लू वर्ड रेड लाईट से हाजीपुर होकर आगे जाएगा।
    2. सेक्टर-82, गेझा, यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर-110 तिराहा, फेस-2 से महर्षि आश्रम चौक की ओर जाने वाले यातायात को सेक्टर-110 यथार्थ हास्पिटल तिराहा, पुलिस चौकी सेक्टर-110 से प्रतिबंधित किया जायेगा। यह वाहन श्रमिक कुंज रेड लाइट सेक्टर-93 से हाजीपुर होकर आगे जाएंगे।