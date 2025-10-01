Noida Traffic Advisory: रामनवमी-दशहरे पर नोएडा में बंद रहेंगे कई रास्ते, घर से निकलने से पहले देख लें नया रूट

जागरण संवाददाता, नोएडा। नवमी और दशहरे पर रूट डायवर्जन रहेगा। यातायात पुलिस ने प्लान देखकर निकलने पर जोर दिया है। डीसीपी यातायात डा. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि एक अक्टूबर दोपहर दो बजे से दो अक्टूबर को दशहरा पर्व संपन्न होने तक नोएडा स्टेडियम सेक्टर-21ए नोएडा, रामलीला मैदान सेक्टर-62, महर्षि आश्रम नोएडा में रामलीला व रावण दहन आयोजन के समय यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए डायवर्जन लागू किया गया है। इस दौरान कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन और वाहनों का आवागमन को प्रतिबंधित रहेगा जबकि चिकित्सीय व फायर सर्विस वाहन प्रतिबंधित से मुक्त रहेंगे।