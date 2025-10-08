Noida Haat Mela: नोएडा हाट में लगेगा स्वदेशी मेला, सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खरीदारी कर सकेंगे लोग

नोएडा हाट में 9 से 18 अक्टूबर तक दस दिवसीय स्वदेशी मेला आयोजित किया जाएगा जिसमें उद्यमियों और निर्यातकों को निशुल्क स्टाल मिलेंगे। यह आयोजन प्रदेश सरकार द्वारा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन प्रभारी मंत्री ब्रिजेश सिंह करेंगे और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादकों को प्राथमिकता दी जाएगी। खरीदार सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खरीदारी कर सकेंगे।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क के एक्सपो मार्ट में संपन्न हुए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की शानदार सफलता के बाद अब प्रदेश सरकार के निर्देश पर नोएडा हाट में दस दिवसीय स्वदेशी मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का आयोजन 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक होगा।

मेले में प्रतिभाग करने के लिए उद्यमियों, निर्यातकों को निशुल्क स्टॉल मुहैया कराया जाएगा। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र इस मेले के आयोजन के लिए आवेदन मांगा है। मंगलवार शाम तक करीब 50 लोगों ने इसके लिए आवेदन कर दिया है।

डीआइसी अनिल कुमार का कहना है कि नोएडा हाट में 100 से अधिक दुकानें बनी हुई हैं। इनसे अधिक आवेदन आते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था कर सभी आवेदकों को दुकानें आवंटित की जाएगी। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सभी जिलों में दिवाली से पहले स्वदेशी मेले का आयोजन करा रही है।