Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा की सोसाइटी में कार के प्रवेश पर बवाल, महिला ने सुरक्षाकर्मी को जड़े थप्पड़; दो पक्षों में मारपीट

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:15 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसायटी में निकास द्वार से प्रवेश को लेकर विवाद हो गया। एक महिला ने सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ मार दिया जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोसायटी के एओए अध्यक्ष ने सुरक्षा एजेंसी बदलने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    निकास द्वार से कार के प्रवेश पर बवाल, महिला के सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ जड़ते ही हुई मारपीट।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली गोल्फ होम्स एंड किंग्सवुड सोसायटी में शुक्रवार की रात सुरक्षाकर्मी और निवासियों के बीच जमकर मारपीट हुई। निकास द्वार से कार को प्रवेश करने से रोका तो महिला से सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ जड़ तिया। सुरक्षाकर्मी की ओर से कार सवारों के साथ इसके बाद बदसलूकी हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोसायटी के किरायेदार वाले इंटरनेट मीडिया ग्रुप पर घटना प्रसारित हुई। दर्जनों किरायेदार गेट पर पहुंच गए। दोनों ओर से जमकर मारपीट और धक्का-मुक्की हुई। महिला ने भी बदसलूकी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

    बिसरख थाना पुलिस के मुताबिक अर्जुन और अभिषेक किराये के फ्लैट में रहते हैं। शुक्रवार रात करीब 10 बजे दोनों अपनी कार से सोसायटी में निकास द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे थे। सोसाइटी के गार्ड गौतम सिंह निवासी कानपुर देहात व सत्यम शुक्ला निवासी हरदोई ने उन्हें निकास द्वार से अंदर जाने को लेकर रोका दिया गया।

    आरोप है कि इसी बात को लेकर पहले दोनों पक्षों के मध्य मारपीट हो गई थी। निवासियों ने एक गार्ड को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद गार्डों ने लाठी और डंडे से निवासियों की पिटाई कर दी। निवासियों के साथ मौजूद महिला जब बीच बचाव को आई तो उसके साथ भी अभद्रता की गई।

    सूचना के बाद पुलिस भी पहुंची और विवाद को शांत कराने की कोशिश की। घटना से संबंधित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। प्रसारित वीडियो में कि सुरक्षाकर्मी और निवासी लड़ते नजर आ रहे हैं। वहां मौजूद पुलिसकर्मी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं।

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गेट पर सुरक्षाकर्मी के रोकने पर कार सवार उनसे झगड़ने लगे। कुछ देर में एक महिला वहां आईं। महिला ने गार्ड को थप्पड़ मारा। उसके बाद विवाद शुरू हुआ। सोसायटी में दर्जनों किरायेदार माैके पर पहुंचे। डायल 112 से मौके से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची।

    दोनों पक्ष पुलिस के सामने भी एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। कोतवाली प्रभारी मनोज सिंह का कहना है कि विवाद उल्टी दिशा से सोसायटी में प्रवेश को लेकर हुआ था। प्रथम पक्ष से अर्जुन व अभिषेक व द्वितीय पक्ष से गौतम सिंह व सत्यम शुक्ला को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है।

    सोसायटी के एओए अध्यक्ष राघवेंद्र यादव ने बताया कि एक अक्टूबर से एओए को अकाउंट के अधिकार मिले हैं। सुरक्षा एजेंसी को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी पूरी जिम्मेदारी एनबीसीसी की है। निकास द्वार से प्रवेश करने पर कार सवारों ने सबसे पहले बदसलूकी की थी। महिला की ओर से गार्ड को थप्पड जड़ा गया था।