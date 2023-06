नोएडा में बिल्डरों ने सलारपुर खादर में 150 वर्ग मीटर जमीन देने के नाम पर महिला से सौदा तय किया। साथ ही जमीन की एवज में 27 लाख 60 हजार रुपये ले लिए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपितों ने उनके पक्ष में रजिस्ट्री करा दी लेकिन उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं मिला। जब वह अपने पैसे मांगने गई तो बिल्डर ने जान से मारने की धमकी दी।

प्लॉट देने के नाम पर महिला से 27.60 लाख रुपये की ठगी

Your browser does not support the audio element.

नोएडा, जागरण संवाददाता। कोतवाली फेस-दो क्षेत्र की एक महिला ने एक बिल्डर सहित चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता के साथ प्लाट देने के नाम पर 27.60 लाख रुपये की ठगी हुई है। आरोपितों ने महिला को न तो प्लाट दिया और न ही रुपये लौटा रहे हैं। 150 वर्ग मीटर जमीन देने का तय किया सौदा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल तिवारी ने बताया कि दिल्ली के शालीमार बाग की संतोष देवी ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें पीड़िता ने बताया है कि बिल्डर तेजपाल भाटी, एजेंट बंटी, मुकेश तथा डायरेक्टर विशाल शर्मा ने सलारपुर खादर में 150 वर्ग मीटर जमीन देने के नाम पर उनसे सौदा तय किया। जमीन के बदले लिए 27 लाख 60 हजार रुपये साथ ही जमीन की एवज में 27 लाख 60 हजार रुपये ले लिए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपितों ने उनके पक्ष में रजिस्ट्री करा दी, लेकिन उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं मिला। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि यह लोग भूमाफिया हैं। गलत खसरा संख्या डालकर प्लाट का बैनामा करा देते हैं। रुपये मांगने पर मारने की दी धमकी उन्होंने बताया कि पीड़िता के अनुसार जब वह अपने पैसे मांगने गई तो बिल्डर और उसके साथियों ने उनके साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

Edited By: Shyamji Tiwari